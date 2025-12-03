Головна Країна Політика
Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рада розпочала розгляд Держбюджету на наступний рік
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання оголосив регламент виступів перед голосуванням за бюджет
Голосування за документ може відбутися після обговорення доповідей міністра фінансів Сергія Марченка та голови бюджетного комітету Роксолани Підласи

Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Голосування за документ може відбутися через 75 хвилин, інформує «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання заявив, що пропонується наступна процедура розгляду проєкту закону:

  • доповідь міністра фінансів Сергія Марченка – до 10 хвилин;
  • відповіді Марченка на питання нардепів – до 15 хвилин;
  • доповідь голови комітету з питань бюджету Роксолани Підласи – до 3 хвилин;
  • відповіді Підласи на питання нардепів – до 4 хвилин;
  • виступи народного депутата, члена комітету з питань бюджету – до 1 хвилини;
  • виступи депутатів – до 33 хвилин;
  • заключне слово Марченко та Підласи – до 3 хвилин.

«Всього до 75 хвилин», – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Його було передано на розгляд Верховної Ради та підтримано у першому читанні.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити в цілому проєкт державного бюджету на 2026 рік. Очільниця комітету Роксолана Підласа навела основні зміни в проєкті до другого читання. За її словами, підвищення зарплат освітян залишиться: з 1 січня вони отримають плюс 30 %, з 1 вересня – ще плюс 20 %, змін у підходах до оплати праці не відбудеться. Також пропонують додати 4,8 млрд грн на програму престижності праці педагогічних працівників, щоб мати можливість розглянути подальше збільшення зарплат вчителів протягом року.

 

