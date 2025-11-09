Під Костянтинівкою росіяни FPV-дроном атакували авто з журналістами та волонтерами

Унаслідок влучання російського дрона автомобіль був повністю знищений

Російські війська атакували автомобіль за допомогою FPV-дрона. В автівці в цей час перебували журналіст австрійського телеканалу ORF Крістіан Вершютц та група волонтерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ORF.

Вершютц розповів, що вони прямували до Костянтинівки разом із представниками гуманітарної організації «Проліска», яка займається евакуацією цивільного населення з прифронтових зон. У машині також були його іспанський колега та знімальна група.

«У нас було п’ять ангелів-охоронців і один співробітник зі швидкою реакцією, який побачив, як наближався дрон. Всі четверо членів команди здорові, ми вижили. Це був, безсумнівно, російський дрон, який використовується, наприклад, проти танків. Він летів прямо на нас», – повідомив Крістіан Вершютц.

Як повідомлялося, російські війська, схоже, наближаються до остаточного захоплення східноукраїнського міста Покровськ – перемоги, яку Володимир Путін домагається вже майже два роки, але яка далася великою ціною.

За останні дні бої в місті різко загострилися після того, як російські підрозділи прорвали українську оборону та увійшли до Покровська. Попри заяви Москви про оточення, Київ наголошує, що активні бойові дії тривають, а українські військові на місцях описують ситуацію як складну.

Нагадаємо, у звіті аналітиків DeepState йдеться, що ситуація в Покровську на сході України описується як складна та нестабільна. Місто не є під повним контролем ворога, хоча там активно ведуться бої між підрозділами Сил Оборони України та російськими військами.

До слова, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.