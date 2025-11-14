Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупанти атакували підприємство у Чугуєві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували підприємство у Чугуєві
У Чугуєві виникли пожежі після влучань
фото ілюстративне

На місці влучань працюють екстрені служби

Цієї ночі окупанти атакували Харківщину ударними безпілотниками. Під ударом опинився Чугуїв. Про це повідомляє міський голова Галина Мінаєва, пише «Главком».

Близько опівночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по приватному підприємству, яке вже не працює, на території Чугуєва

Зафіксовано також пожежу в адміністративно-побутовій будівлі. За попередньої інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає. До ліквідації пожежі залучені рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада окупаційна армія тероризує Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. За повідомленнями столичної влади, у місті винили пожежі та зафіксовано влучання.

Унаслідок масованої комбінованої атаки на столицю зафіксовані пошкодження житлових будинків та виникнення пожеж у кількох районах.

Пошкоджено три багатоквартирних житлових будинки, п'ять житлових будинків, а також дах одного житлового будинку. Крім того, пошкоджені нежитлові будівлі.

Внаслідок атаки сталося кілька пожеж, зокрема в автомобілях, на відкритих територіях, а також у житлових будинках, медичних закладах і приватних будинках. Двоє постраждалих були госпіталізовані.

Пошкодження є у всіх районах столиці. На локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби. Існує можливість перебоїв у електро- та водопостачанні.

Читайте також:

Теги: пожежа Харківщина обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Татарстані спалахнув нафтохімічний завод
У Татарстані спалахнув нафтохімічний завод
Вчора, 19:26
Пошкоджений багатоповерховий будинок у Дніпрі
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
8 листопада, 05:42
Окупанти вкотре атакували критичну інфраструктуру Чернігівщини
 Росія вдарила по критичній інфраструктурі у центрі Чернігова
29 жовтня, 22:59
Ввечері 22 жовтня та вночі 23 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними дронами
У лікарні померла жінка, поранена під час обстрілу Києва 22 жовтня
28 жовтня, 12:51
Фахівці зможуть відновити пошкоджені об’єкти енергетики лише після стабілізації безпекової ситуації
Ворог усю ніч бив по енергетиці України – Міненерго
22 жовтня, 07:22
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: зросла кількість постраждалих
22 жовтня, 05:35
Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди
Росія атакувала Харків КАБами: прокуратура показала наслідки
21 жовтня, 09:48
КАБИ атакували Харків
Харків атакували ворожі КАБи: є постраждалі
21 жовтня, 00:48
На Харківщині внаслідок влучання FPV-дрона загинув чоловік, ще троє постраждали
На Харківщині ворожий дрон вдарив по автівці: є жертва та постраждалі
18 жовтня, 11:57

Суспільство

Окупанти атакували підприємство у Чугуєві
Окупанти атакували підприємство у Чугуєві
В окупованому Криму пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунали вибухи
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 листопада 2025: традиції та молитва
Чи реально оскаржити штраф, який з’явися у «Резерв+»? Відповідь ТЦК
Чи реально оскаржити штраф, який з’явися у «Резерв+»? Відповідь ТЦК
Радниця міністра освіти побувала в Туреччині і розповіла, чим її шокували українці
Радниця міністра освіти побувала в Туреччині і розповіла, чим її шокували українці

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua