Окупанти атакували підприємство у Чугуєві

У Чугуєві виникли пожежі після влучань

На місці влучань працюють екстрені служби

Цієї ночі окупанти атакували Харківщину ударними безпілотниками. Під ударом опинився Чугуїв. Про це повідомляє міський голова Галина Мінаєва, пише «Главком».

Близько опівночі ворог завдав масованого удару безпілотниками по приватному підприємству, яке вже не працює, на території Чугуєва

Зафіксовано також пожежу в адміністративно-побутовій будівлі. За попередньої інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає. До ліквідації пожежі залучені рятувальники.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада окупаційна армія тероризує Київ та область ракетами різних типів та ударними дронами. За повідомленнями столичної влади, у місті винили пожежі та зафіксовано влучання.

Унаслідок масованої комбінованої атаки на столицю зафіксовані пошкодження житлових будинків та виникнення пожеж у кількох районах.

Пошкоджено три багатоквартирних житлових будинки, п'ять житлових будинків, а також дах одного житлового будинку. Крім того, пошкоджені нежитлові будівлі.

Внаслідок атаки сталося кілька пожеж, зокрема в автомобілях, на відкритих територіях, а також у житлових будинках, медичних закладах і приватних будинках. Двоє постраждалих були госпіталізовані.

Пошкодження є у всіх районах столиці. На локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби. Існує можливість перебоїв у електро- та водопостачанні.