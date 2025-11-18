Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю регіональної редакції Суспільного

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю регіональної редакції Суспільного
Пошкодження будівлі регіональної редакції Суспільного
фото: Суспільне Дніпро

У редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах

У ніч на 18 листопада Росія масовано атакувала Дніпро «шахедами». Унаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського Радіо Дніпра, пише «Главком» із посиланням на Суспільне Дніпро.

Повідомляється, що внаслідок атаки сталася пожежа, повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і дах.

У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю регіональної редакції Суспільного фото 1
фото: Суспільне Дніпро

У момент атаки співробітників у редакції не було.

У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю регіональної редакції Суспільного фото 2
фото: Суспільне Дніпро

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. 

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Раніше у ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області. 

Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня російські війська атакували Ізюм та Ізюмський район Харківської області, внаслідок чого значна частина регіону залишилася без електропостачання. Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Згідно з інформацією МВА, обстріл спричинив знеструмлення як у самому місті, так і в прилеглих населених пунктах району. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Частині громади вже вдалося повернути світло.

До слова, опівночі 1 серпня збройні сили РФ ударили по Куп'янському району Харківської області, в результаті чого знищений дитячий психоневрологічний інтернат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.

Теги: пожежа Дніпро обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено близько 30 житлових будинків
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
14 листопада, 09:15
Займання почалося через скупчення голубиного посліду, що застряг у димохідній трубі будинку культури
У Росії через голубиний послід майже згорів будинок культури
4 листопада, 09:09
Місцеві мешканці повідомляли про численні вибухи поблизу НПЗ у Кстово
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
4 листопада, 03:47
Окупанти атакували Чернігівщину
Росія вдарила по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині
1 листопада, 03:58
Удар по Орловській ТЕЦ
Удар по Україні, вибухи у Росії: головне за ніч
31 жовтня, 05:33
Через російську атаку виникли затримки у роботі транспорту
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
25 жовтня, 07:48
Ворожий обстріл припав на Новоукраїнський район Кіровоградської області
Росіяни вдарили по обʼєктах критичної інфраструктури Кіровоградщини
24 жовтня, 08:09
Ірина Хоменко показала наслідки ворожої атаки у багатоповерхівці, в якій живе з родиною
У будинок відомої телеведучої влучив ворожий «шахед». Загинули двоє сусідів
22 жовтня, 15:55
Зафіксовано влучання в енергооб'єкт у Ніжинському районі
Окупанти поцілили по енергооб'єктах на Чернігівщині
20 жовтня, 01:43

Події в Україні

У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю регіональної редакції Суспільного
У Дніпрі внаслідок атаки РФ пошкоджено будівлю регіональної редакції Суспільного
Якою зброєю Україна завдає ударів по РФ: у The Independent розповіли
Якою зброєю Україна завдає ударів по РФ: у The Independent розповіли
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
Лінія фронту станом на 17 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 17 листопада 2025. Зведення Генштабу
Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада
Візит Зеленського до Франції, обстріл Нікополя. Головне за 17 листопада
Буданов позитивно оцінив роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатома»
Буданов позитивно оцінив роботу НАБУ та САП з викриття схем навколо «Енергоатома»

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua