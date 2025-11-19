Головна Країна Події в Україні
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Харківщини

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія вдарила по критичній інфраструктурі Харківщини
фото з відкритих джерел

Під ударом опинилися Лозова

У ніч на 19 листопада російські терористи атакували безпілотниками Харківщину. Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, передає «Главком».

Як повідомив Зеленський, окупанти атакували критичну інфраструктуру в Лозовій на Харківщині.

Ворожа атака. Під ударом критична інфраструктура. Обережно!, - написав Зеленський.

Також, у той же час, російська окупаційна почала атакувати Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Наразі відомо, що 29 людей постраждали внаслідок масованої ворожої атаки на Харків.

Як відомо, у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі. 

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них –  діти 2011, 2007 та 2010 року народження.

Раніше у ніч на 17 листопада російські окупанти продовжили повітряні атаки на територію України, використовуючи ударні безпілотники. Близько 22:30 вибухи зафіксували у Харківській області. 

Як повідомили в МВА, в Ізюмі пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки спочатку було знеструмлено частину Ізюмської громади, а згодом світло повністю зникло на всій її території.

