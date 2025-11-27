У Карпатах вдарив мороз: рятувальники звернулися до туристів

ДСНС: Гори прекрасні, але потребують поваги та обережності

Станом на ранок 27 листопада на горі Піп Іван Чорногірський – хмарно, південний вітер 5-6 м/с, температура повітря близько -4°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники просять туристів бути уважними під час мандрівок у горах:

підбирайте відповідний теплий одяг та взуття;

беріть із собою ліхтар, запас води та заряджений телефон;

плануйте маршрут завчасно та реєструйтеся у рятувальників;

у разі погіршення погоди – повертайтеся, не ризикуйте життям.

«Бережіть себе та своїх близьких. Гори прекрасні, але потребують поваги та обережності», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні 27 листопада в Україні хмарно, у деяких областях дощитиме. У багатьох регіонах України без істотних опадів, у більшості північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень невеликий дощ. Уночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Як відомо, цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах.

До слова, у грудні в Україні середньомісячна температура становитиме від -3°C до +5°C, що на 2°C вище за норму.