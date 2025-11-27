Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Карпатах вдарив мороз: рятувальники звернулися до туристів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Карпатах вдарив мороз: рятувальники звернулися до туристів
фото: ДСНС Франківщини

ДСНС: Гори прекрасні, але потребують поваги та обережності

Станом на ранок 27 листопада на горі Піп Іван Чорногірський – хмарно, південний вітер 5-6 м/с, температура повітря близько -4°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники просять туристів бути уважними під час мандрівок у горах:

  • підбирайте відповідний теплий одяг та взуття;
  • беріть із собою ліхтар, запас води та заряджений телефон;
  • плануйте маршрут завчасно та реєструйтеся у рятувальників;
  • у разі погіршення погоди – повертайтеся, не ризикуйте життям.

«Бережіть себе та своїх близьких. Гори прекрасні, але потребують поваги та обережності», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні 27 листопада в Україні хмарно, у деяких областях дощитиме. У багатьох регіонах України без істотних опадів, у більшості північних, центральних, Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській областях вдень невеликий дощ. Уночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Як відомо, цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах. 

До слова, у грудні в Україні середньомісячна температура становитиме від -3°C до +5°C, що на 2°C вище за норму.

Читайте також:

Теги: ДСНС Карпати (гори)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджена багатоповерхівка у Києві
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
25 листопада, 04:26
На місці зараз працюють 68 рятувальників
Друга доба аварійно-рятувальних робіт на місці удару РФ у Тернополі: що відомо
20 листопада, 15:49
У Шевченківському районі на Кудрявському узвозі вибухнула зарядна станція
У Шевченківському районі Києва в квартирі вибухнула зарядна станція (фото)
20 листопада, 14:57
У Тернополі рятувальники знайшли серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки папугу
У Тернополі врятовано папугу з-під руїн знищеного будинку (фото, відео)
20 листопада, 14:35
Крім власної безпеки Артем турбувався про свою бабусю, яка не може покинути квартиру самостійно
У Харкові 8-річний хлопчик урятував себе та свою бабусю під час пожежі (відео)
19 листопада, 08:56
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
15 листопада, 07:32
Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту
Туман у Києві та області: рятувальники звернулися до громадян
11 листопада, 06:34
Пошкоджений багатоповерховий будинок у Дніпрі
У Дніпрі через атаку РФ загинула людина: подробиці від ДСНС
8 листопада, 06:43
Причину виникнення події встановлюватимуть правоохоронці
У центрі Києва вночі горів дах адміністративної будівлі (фото)
31 жовтня, 11:04

Суспільство

Українські медики впроваджують ізраїльський досвід екстреної медицини під час війни
Українські медики впроваджують ізраїльський досвід екстреної медицини під час війни
Аналітики назвали умови, за яких Україна здатна стримати Росію
Аналітики назвали умови, за яких Україна здатна стримати Росію
У Карпатах вдарив мороз: рятувальники звернулися до туристів
У Карпатах вдарив мороз: рятувальники звернулися до туристів
На війні загинув командир взводу полку «Цунамі». Згадаймо Олександра Крамаренка
На війні загинув командир взводу полку «Цунамі». Згадаймо Олександра Крамаренка
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на грудень 2025: дати нового та повного Місяця

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua