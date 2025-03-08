Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Росії: нові деталі

Джерела повідомляють, що в результаті атаки було пошкоджено щонайменше один із резервуарів підприємства

Відомо, що «Кірішнєфтєоргсинтез» є значним підприємством нафтопереробної галузі РФ і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії

Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс «Кірішнєфтєоргсинтез» у Ленінградській області Росії. Це сталося в ніч на 8 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в розвідці.

За інформацією в місцевих пабліках, вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку. Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і так званий губернатор області.

«Не зважаючи ні на що, Головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її «кровоносної» системи», – зазначають джерела.

Киришський НПЗ (КІНЕФ) – є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії за обсягами виробництва пального та ключове підприємство міста Кіріші. Об'єкт розташований на відстані близько 793 км від українського кордону.

Нагадаємо, у ніч проти 4 березня ударні дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Продукція заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.