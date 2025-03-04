Атака на Сизранський нафтопереробний завод: з’явились відео

Сизранський НПЗ вже призупиняв свою роботу після атаки в лютому

Росіяни скаржаться на нічні вибухи в Самарській області. Ймовірно ціллю ураження став Сизранський нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі публікують відео, де чутно автоматні черги та від трьох до пʼяти вибухів в районі Сизранського НПЗ.

Судячи з гарного зарева після вибуху відбулось влучання.

Зазначимо, що у лютому, після атаки, цей НПЗ призупиняв свою роботу. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у РФ. Продукція заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

Нагадаємо, також у ніч проти 4 березня у Чертковському районі Ростовської області після масованої атаки безпілотників сталося загоряння на нафтопроводі.

Водночас російські шахеди атакували дитячий медичний заклад в Сумах та Одесу.