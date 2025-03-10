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Маск зробив жорстку заяву про українські еліти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маск зробив жорстку заяву про українські еліти
Ілон Маск зробив черговий допис щодо України
фото із відкритих джерел

Маск звинуватив еліту України в лицемірстві через бажання продовжувати війну

Еліти України та частина західних еліт лицемірять, відправляючи на поле бою чужих синів, написав у своїй соцмережі X мільярдер, голова американського департаменту ефективності державного управління (Doge) Ілон Маск. Так бізнесмен відреагував на пост одного з користувачів, що український президент Володимир Зеленський має намір продовжувати війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар Маска в його соцмережі Х.

«Як і еліта України та частина еліти Заходу, які щовечора влаштовують шикарні вечері в особняках, а чужих синів відправляють помирати в окопах у бруді та крові у вічній війні», – написав Маск.

Раніше американський підприємець Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України. Такою є його позиція незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.

До слова, 9 березня Ілон Маск назвав Starlink «основою української армії». «Вся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну», – припустив Маск.

Також під час зустрічі з Кабінетом міністрів президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск має право лише давати рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення. 

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Ілон Маск президент бізнесмен соцмережі

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