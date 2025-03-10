Маск зробив жорстку заяву про українські еліти

Маск звинуватив еліту України в лицемірстві через бажання продовжувати війну

Еліти України та частина західних еліт лицемірять, відправляючи на поле бою чужих синів, написав у своїй соцмережі X мільярдер, голова американського департаменту ефективності державного управління (Doge) Ілон Маск. Так бізнесмен відреагував на пост одного з користувачів, що український президент Володимир Зеленський має намір продовжувати війну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар Маска в його соцмережі Х.

«Як і еліта України та частина еліти Заходу, які щовечора влаштовують шикарні вечері в особняках, а чужих синів відправляють помирати в окопах у бруді та крові у вічній війні», – написав Маск.

As do the elite in Ukraine and some of the elite in the West, all of whom have fancy dinners in mansions every night, while sending the sons of others to die in trenches of mud and blood in the forever war — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Раніше американський підприємець Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України. Такою є його позиція незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.

До слова, 9 березня Ілон Маск назвав Starlink «основою української армії». «Вся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну», – припустив Маск.

Також під час зустрічі з Кабінетом міністрів президент США Дональд Трамп заявив, що мільярдер Ілон Маск має право лише давати рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення.