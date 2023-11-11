Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Washington Post назвала Романа Червінського «координатором» атаки на «Північні потоки»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Washington Post назвала Романа Червінського «координатором» атаки на «Північні потоки»
За даними газети, Червінський заперечує свою роль у підриві «Північних потоків»
фото з відкритих джерел

За даними видання, полковник діяв не один і не займався плануванням операції

Газета Washington Post назвала 48-річного українського полковника Романа Червінського «координатором» атаки на газопроводи «Північні потоки».

Високопоставлений український військовий офіцер, який має глибокі зв'язки зі спецслужбами країни, відіграв центральну роль у вибуху газопроводу «Північний потік» у 2022 році», – повідомляє газета, посилаючись на неназваних чиновників в Україні, Європі та інших людей, поінформованих про операцію.

Як зазначає Washington Post, полковник діяв не один і не займався плануванням операції.

«Червинський підкорявся наказам вищих українських чиновників, які зрештою підпорядковувалися... Валерію Залужному», – розповіли газеті джерела.

За даними газети, Червінський заперечує свою роль у підриві «Північних потоків».

Також Washington Post пише, що у 2020 році Червінський курував план із «заманювання» бійців групи «Вагнера» до Білорусії, щоб полонити їх і відправити до Києва.

Нагадаємо, у квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на Північних потоках стоять спецслужби США.

РФ запросила на 11 липня проведення відкритого засідання Ради безпеки ООН на тему підриву «Північних потоків».

До слова, німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік».

Читайте також: Путінські потоки. Диверсія. Танкерна версія
Теги: Північний потік полковник путін обстріл слідство диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руслана Демченка звинувачено у нібито роботі на Росію
Ексрозвідник Червінський розсекретив, ким працює звільнений з РНБО Руслан Демченко
25 квiтня, 18:45
Роману Червінському стало погано в кімнаті конвою
Слухання справи Червінського: розвіднику стало погано у залі суду
18 жовтня, 13:12
Підозра Червінському була оголошена за статтею ККУ «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень».
Справа Червінського: матір розвідника звернулася до Зеленського (відео)
10 серпня, 18:27

Події в Україні

Розвідка показала врятованих із Сектору Гази українців
Розвідка показала врятованих із Сектору Гази українців
Удари по Херсонщині: Зеленський пообіцяв, що російська армія отримає відповідь
Удари по Херсонщині: Зеленський пообіцяв, що російська армія отримає відповідь
Washington Post назвала Романа Червінського «координатором» атаки на «Північні потоки»
Washington Post назвала Романа Червінського «координатором» атаки на «Північні потоки»
Прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області
Прикордонники підняли український прапор у «сірій зоні» Харківської області
Ворог за підтримки авіації штурмує позиції ЗСУ на шістьох напрямках – Генштаб
Ворог за підтримки авіації штурмує позиції ЗСУ на шістьох напрямках – Генштаб
Двоє відчайдухів мотоциклом проривалися за кордон через карпатське високогір’я
Двоє відчайдухів мотоциклом проривалися за кордон через карпатське високогір’я

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Ілон Маск дав «цінну» пораду Зеленському
24K
Арабські сусіди Ізраїлю та Іран збираються на екстрений саміт
22K
Тунелі Гази. Пастка, якої боїться Ізраїль
7613
Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
5500
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4925
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:38
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Вчора, 05:15

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту