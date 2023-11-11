Washington Post назвала Романа Червінського «координатором» атаки на «Північні потоки»

За даними газети, Червінський заперечує свою роль у підриві «Північних потоків»

За даними видання, полковник діяв не один і не займався плануванням операції

Газета Washington Post назвала 48-річного українського полковника Романа Червінського «координатором» атаки на газопроводи «Північні потоки».

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Високопоставлений український військовий офіцер, який має глибокі зв'язки зі спецслужбами країни, відіграв центральну роль у вибуху газопроводу «Північний потік» у 2022 році», – повідомляє газета, посилаючись на неназваних чиновників в Україні, Європі та інших людей, поінформованих про операцію.

Як зазначає Washington Post, полковник діяв не один і не займався плануванням операції.

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«Червинський підкорявся наказам вищих українських чиновників, які зрештою підпорядковувалися... Валерію Залужному», – розповіли газеті джерела.

За даними газети, Червінський заперечує свою роль у підриві «Північних потоків».

Також Washington Post пише, що у 2020 році Червінський курував план із «заманювання» бійців групи «Вагнера» до Білорусії, щоб полонити їх і відправити до Києва.

Нагадаємо, у квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому «Канатове» на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

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26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на Північних потоках стоять спецслужби США.

РФ запросила на 11 липня проведення відкритого засідання Ради безпеки ООН на тему підриву «Північних потоків».

До слова, німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік».