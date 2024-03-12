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Зеленський підписав закон про збереження репродуктивних клітин військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський підписав закон про збереження репродуктивних клітин військових
Репродуктивні клітини військових безкоштовно зберігатимуть протягом трьох років з моменту загибелі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Закон врегульовує проблему щодо утилізації біоматеріалу у разі смерті військовослужбовця

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про біологічне батьківство (материнство) для військових у разі їхньої загибелі. Зокрема, репродуктивні клітини військових зберігатимуть упродовж кількох років безкоштовно. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

За даними, які оприлюднено на сайті парламенту, президент підписав закон сьогодні, 12 березня.

Тепер репродуктивні клітини військових безкоштовно зберігатимуть протягом трьох років з моменту загибелі. У разі закінчення терміну збереження клітин його можна буде продовжити коштом іншої особи, яку визначив сам військовий.

Військовий, репродуктивні клітини якого зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті. У разі використання для зачаття репродуктивних клітин загиблого військового він буде визнаний батьком або матір'ю народженої дитини.

Нагадаємо, Верховна Рада України врегулювала проблему щодо утилізації біоматеріалу у разі смерті військовослужбовця, виправши «поправку Радуцького». Згідно із нею, у березні клініки повинні були розпочати утилізацію біоматеріалів загиблих військових.

Відтепер біоматеріал буде зберігатися і родина військовослужбовця матиме право на біологічне батьківство у разі загибелі героя.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу» №10448. За 264 депутати. 

Раніше повідомлялось, що дружини полеглих воїнів б'ють на сполох, адже вже з березня клініки будуть зобовʼязані утилізовувати заморожену раніше сперму. Їм на рівні законодавства українським жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків. Володимир Зеленський підписав відповідний закон наприкінці листопада 2023 року.

Мова йде про Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)», який набере чинності 23 березня 2024 року. Вказаним законом передбачено, що у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією.

Наприкінці січня у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти, що регулюють, зокрема, проблему постмортального батьківства для військових. 

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Теги: війна військові батько мама дитина

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