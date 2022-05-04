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    Події в Україні

    Секретаря міськради Нової Каховки звільнили після 46 днів полону

    Дмитра Васильєва викрали окупанти 16 березня - Секретаря міськради Нової Каховки звільнили після 46 днів полону
    Дмитра Васильєва викрали окупанти 16 березня
    фото: Васильєва Людмила / Facebook

    Дружина Васильєва зазначила, що міська влада не допомогла жодним чином у звільненні

    Секретаря міської ради Нової Каховки на Херсонщині Дмитра Васильєва звільнено після 46 днів російського полону. Про це повідомила його дружина Людмила Васильєва.

    «Сьогодні, після 46 днів полону, я нарешті побачила свого чоловіка на вільній Україні, який з перших днів війни залишився в своєму рідному місті Нова Каховка, щоб допомагати людям вижити під час окупації», – написала вона.

    Дружина подякувала всім причетним до звільнення, зазначивши, що міська влада не допомогла жодним чином у цьому питанні.

    «Дмитро Васильєв не пішов на співпрацю з окупантами, за що був покараний за свою проукраїнську позицію на 46 днів полону, на відміну від інших «патріотів», які за 2-3 дні вже були на волі», – додала Васильєва.

    Нагадаємо, Васильєва викрали російські окупанти 16 березня. Раніше дружина повідомляла, що до секретаря застосовують фізичний і моральний тиск, включно з елементами катувань.

    Як повідомлялося, не дочекавшись покори від херсонців, окупанти змінюють тактику. Агресори блокують евакуацію, крадуть гумдопомогу і викрадають активістів. Раніше рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області.

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    Теги: росія окупанти війна Україна дружина окупація звільнення #stoprussia
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    Секретаря міськради Нової Каховки звільнили після 46 днів полону