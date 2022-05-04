В Одесі прогриміли вибухи
Працюють сили протиповітряної оборони
Увечері 4 травня в Одесі лунають вибухи. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
За попередніми даними, працює ППО.
Офіційної інформації про вибухи в Одесі поки що немає.
Нагадаємо, увечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.
Також увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.
Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Дніпра.
Крім того, сьогодні близько 20 години в Черкасах пролунало два вибухи.
Вибухи лунають і в Миколаєві.
Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.