  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі прогриміли вибухи

    Сили ППО збивають ворожі ракети - В Одесі прогриміли вибухи
    Сили ППО збивають ворожі ракети
    фото ілюстративне

    Працюють сили протиповітряної оборони

    Увечері 4 травня в Одесі лунають вибухи. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

    За попередніми даними, працює ППО.

    Офіційної інформації про вибухи в Одесі поки що немає.

    Нагадаємо, увечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.

    Також увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

    Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Дніпра.

    Крім того, сьогодні близько 20 години в Черкасах пролунало два вибухи.

    Вибухи лунають і в Миколаєві.

    Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.

    Читайте також: Росія ввечері 3 травня випустила 18 ракет по Україні
    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі прогриміли вибухи