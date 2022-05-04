В Одесі прогриміли вибухи

Працюють сили протиповітряної оборони

Увечері 4 травня в Одесі лунають вибухи. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

За попередніми даними, працює ППО.

Офіційної інформації про вибухи в Одесі поки що немає.

Нагадаємо, увечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.

Також увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Дніпра.

Крім того, сьогодні близько 20 години в Черкасах пролунало два вибухи.

Вибухи лунають і в Миколаєві.

Міністерство оборони України не виключає, що у зв'язку з 9 травням Росія може вдатися до провокацій та збільшити кількість обстрілів.

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