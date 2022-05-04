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    Зеленський попросив Генсека ООН сприяти у вивезенні поранених з «Азовсталі»

    Глава держави висловив подяку особисто Генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян з «Азовсталі»

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Про це повідомляє Офіс президента.

    Зеленський висловив подяку особисто Генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян з «Азовсталі».

    Він поінформував Антоніу Гутерріша про успішне проведення першого етапу, під час якого з «Азовсталі» вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

    Президент України подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.

    «Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими», – зазначив Глава держави.

    Зеленський також звернувся до Генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з «Азовсталі» усіх поранених.

    «Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку», – сказав президент.

    Раніше повідомлялося, що ворог прорвався на «Азовсталь». Йдуть важкі бої. Окупати другий день штурмують завод, у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

    Як повідомлялося, російські війська 3 травня пішли на штурм «Азовсталі» у Маріуполі. Перед атакою окупанти посилено обстрілювали територію заводу

    Нагадаємо, 1 травня рашисти накрили «Азовсталь» вогнем одразу після евакуації цивільних.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ООН війна Володимир Зеленський Україна президент окупація Офіс президента евакуація #stoprussia
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    Зеленський попросив Генсека ООН сприяти у вивезенні поранених з «Азовсталі»