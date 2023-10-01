Вибух нафтопроводу на Франківщині: екологи повідомили невтішні новини
Річка Стримба забруднена нафтопродуктами
Після аварії на нафтопроводі в Івано-Франківській області концентрація нафтопродуктів у річці Стримба майже у 26 разів перевищує гігієнічні норми. Про це повідомила пресслужба Дністровського басейнового управління водних ресурсів (БУВР) у Facebook.
Як зазначається, проба води зі Стримби пройшла дослідження в лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР.
«Встановлено, що концентрація нафтопродуктів у пробі води рівна 7,7 мг/дм3, що у 25,7 раза вище гігієнічних нормативів якості водних обʼєктів для задоволення питних, господарсько-побутових потреб населення та у 154 рази вище гранично допустимих концентрацій для води рибогосподарських водойм», – йдеться в повідомленні.
Моніторинг водних обʼєктів на Івано-Франківщині продовжиться до досягнення нормативних значень показників якості вод.
Нагадаємо, що 30 вересня під Івано-Франківськом стався потужний вибух.
Згодом стало відомо, що поблизу села Стримба Надвірнянського району стався прорив нафтопроводу (діаметром 150 мм). За даними рятувальників, унаслідок інциденту постраждали дев’ятеро осіб, у тому числі двоє дітей.
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