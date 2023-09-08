У Києві попрощалися з рятувальником, який загинув у боях за Гостомель (фото)

Руслан був першим рятувальником, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення РФ на територію України

У Києві відбулася церемонія прощання з рятувальником Русланом Кошовим. Він загинув у перший день повномасштабної війни у Гостомелі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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«Руслан був першим рятувальником, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Він віддав найцінніше – життя, намагаючись врятували своїх колег. Ми не маємо права забути його подвиг. Наш обов’язок – підтримувати родину героя, адже це наша спільна втрата. Ми платимо вкрай високу ціну за нашу свободу. І я дякую кожному, хто сьогодні працює заради нашої Перемоги», – сказав тимчасово виконуючий обов’язки Голови ДСНС Володимир Демчук.

24 лютого 2022 року російські окупанти здійснили спробу захоплення аеропорту «Антонов» в смт Гостомель, на території якого знаходилась 30-та пожежна частина. Начальник частини Руслан Кошовий, намагаючись врятувати свій особовий склад та пожежну техніку, потрапив під ворожий обстріл. Руслан отримав надскладні поранення, несумісні з життям, та загинув.

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Тіло рятувальника окупанти тоді не дозволили забрати. Його не було знайдено і після деокупації Гостомеля. І лише тепер з’явилася можливість гідно поховати героя.

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Нагадаємо, триває 562-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. За добу ворог завдав сім ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.