Ефективні удари по Криму. Експерт назвав подальші кроки з деокупації півострова

По мірі знищення систем ППО середньої та малої дальності українська авіація буде діяти все ближче до Криму

Україна готує подальше знищення інфраструктури та висадку десанту

Коли буде знищено всю ворожу інфраструктуру у Криму, яка може бути уражена авіацією та високоточними ракетними ударами, Збройні сили України проведуть наземну фазу операції з висадкою десанту. Про це розповів військовий експерт і директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

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«По мірі знищення систем ППО середньої та малої дальності українська авіація буде діяти все ближче до Криму. Паралельно буде проводитися наземна операція на півдні, і коли повітряна фаза досягне своїх результатів (тобто буде знищена вся інфраструктура, яка може бути знищена авіацією і високоточними ракетними ударами), проводитиметься наземна фаза з висадкою десантів, заходженням сухопутних сил і фіксацією результатів роботи повітряної фази», – пояснив фахівець.

За його словами, заволодіння «вишками Бойка» і знищення зенітно-ракетного комплексу С-400 пару тижнів тому відкрило можливості для більш ефективної діяльності української авіації глибоко в акваторії Чорного моря.

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«Ми недаремно очікуємо постачання німецьких ракет Taurus, які є потужнішим варіантом, схожим на Storm Shadow. Нам ракет багато не буде, тому що в Криму сотні об'єктів, які треба накривати ракетними ударами. Тому нам потрібні і Taurus, і Storm Shadow, і SCALP, і бажано ще й ATACMS», – зауважив Самусь.

Нагадаємо, що 23 серпня Сили оборони знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф» у Криму новою сучасною українською ракетою. Як пояснив Михайло Самусь, знищення С-400 для росіян є величезною проблемою, яка змушує перетягувати системи ППО з Москви на окупований півострів.

До слова, вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.