Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ефективні удари по Криму. Експерт назвав подальші кроки з деокупації півострова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ефективні удари по Криму. Експерт назвав подальші кроки з деокупації півострова
По мірі знищення систем ППО середньої та малої дальності українська авіація буде діяти все ближче до Криму
фото: TASS

Україна готує подальше знищення інфраструктури та висадку десанту

Коли буде знищено всю ворожу інфраструктуру у Криму, яка може бути уражена авіацією та високоточними ракетними ударами, Збройні сили України проведуть наземну фазу операції з висадкою десанту. Про це розповів військовий експерт і директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

«По мірі знищення систем ППО середньої та малої дальності українська авіація буде діяти все ближче до Криму. Паралельно буде проводитися наземна операція на півдні, і коли повітряна фаза досягне своїх результатів (тобто буде знищена вся інфраструктура, яка може бути знищена авіацією і високоточними ракетними ударами), проводитиметься наземна фаза з висадкою десантів, заходженням сухопутних сил і фіксацією результатів роботи повітряної фази», – пояснив фахівець.

За його словами, заволодіння «вишками Бойка» і знищення зенітно-ракетного комплексу С-400 пару тижнів тому відкрило можливості для більш ефективної діяльності української авіації глибоко в акваторії Чорного моря.

«Ми недаремно очікуємо постачання німецьких ракет Taurus, які є потужнішим варіантом, схожим на Storm Shadow. Нам ракет багато не буде, тому що в Криму сотні об'єктів, які треба накривати ракетними ударами. Тому нам потрібні і Taurus, і Storm Shadow, і SCALP, і бажано ще й ATACMS», – зауважив Самусь.

Нагадаємо, що 23 серпня Сили оборони знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф» у Криму новою сучасною українською ракетою. Як пояснив Михайло Самусь, знищення С-400 для росіян є величезною проблемою, яка змушує перетягувати системи ППО з Москви на окупований півострів. 

До слова, вночі 13 вересня ЗСУ уразили великий російський десантний корабель і підводний човен РФ. У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. 

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

Читайте також: Спекотний оксамитовий сезон у Криму: у росіян великі проблеми 
Теги: Крим десант деокупація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Зеленська володіє квартирою в елітному житловому комплексі «Імператор» в окупованому Криму
Окупанти виставили на продаж віджату квартиру сім’ї Зеленського у Криму
Сьогодні, 12:48
Секретар РНБО Олексій Данілов
«Це наш півострів»: Данілов розповів, що чекає на окупантів в Криму
Сьогодні, 06:33
14 вересня на світанку прогриміли вибухи у районі Євпаторії 
Удар по Євпаторії: у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків
14 вересня, 16:09

Події в Україні

Противник огризається, але покидає позиції: ЗСУ повідомили про успіхи під Бахмутом
Противник огризається, але покидає позиції: ЗСУ повідомили про успіхи під Бахмутом
У Криму через відсутність важливого товару загострюється гуманітарна криза
У Криму через відсутність важливого товару загострюється гуманітарна криза
Окупанти обстріляли цивільну автівку на Харківщині: є загиблі та поранені (фото)
Окупанти обстріляли цивільну автівку на Харківщині: є загиблі та поранені (фото)
Під час звільнення Андріївки росіяни знищували своїх за те, що здалися в полон
Під час звільнення Андріївки росіяни знищували своїх за те, що здалися в полон
Ефективні удари по Криму. Експерт назвав подальші кроки з деокупації півострова
Ефективні удари по Криму. Експерт назвав подальші кроки з деокупації півострова
Воєнком Полтави: З кожних ста мобілізованих минулої осені лишилося 10-20 осіб
Воєнком Полтави: З кожних ста мобілізованих минулої осені лишилося 10-20 осіб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Чому поліція викликає непридатних до служби?
26K
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
20K
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
8791
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8526
Пожежа в РФ, суд збільшив розмір застави Коломойському: головне за ніч
7621
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)

Новини

Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Сьогодні, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Сьогодні, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Сьогодні, 05:22
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Гендиректор «Української бронетехніки» заявив про ознаки диверсії проти ВПК
Вчора, 20:15
Найближчим часом «Нафтогаз» перевиконає план накопичення газу до зими – заява компанії
Вчора, 12:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту