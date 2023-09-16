«Це наш півострів»: Данілов розповів, що чекає на окупантів в Криму

Данілов заявив, що обстріли Криму будуть тривати, незалежно від дій росіян

Якщо росіяни не покинуть окупований Крим добровільно, то Україні доведеться «вигнати» їх звідти. Під час атаки на Крим Україна використовує власні ракетні розробки, які «не поступаються за західним». Про це заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в інтерв'ю «Українському радіо».

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«Це наш півострів, і його обов'язково звільнять тим способом, який ми вважатимемо за необхідний», – зазначив секретар РНБО.

Він також повідомив, що ракетна програма України, яка була розпочата у 2020-му році, вже приносить результати. Обстріли Криму будуть тривати, незалежно від дій росіян.

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Данілов також прокоментував знищення російського ППО С-400 «Тріумф». Згідно з його словами, це дуже витратна зброя.

«Росіяни заявляли, що знищити ці установки неможливо, що вони самі себе захищають і є настільки надсучасними, що жодна муха чи бджола туди залетіти не зможе. Як показує практика, вже неодноразово туди залітає те, що потрібно», – сказав Данілов.

Нагадаємо, у російських пропагандистів сталася істерика після того, як у соцмережу потрапило відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі. Соловйов закликає російські ЗМІ приховувати від громадян РФ інформацію про успіхи Збройних сил України. А щоб відбити бажання все оприлюднювати у соцмережі, пропагандист пропонує авторів фото і відео посадити до в’язниці, а великі телеграм-канали, що оприлюднюють кадри російських поразок, оштрафувати.

Також ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму: він заявив, що оскільки США наклали санкції на РФ, йому заборонено вмикати супутниковий зв'язок на території півострова. За словами бізнесмена, прохання увімкнути Starlink у Криму було терміновим, і він отримав його посеред ночі. Маск додав, що якби президент США Джо Байден надав наказ увімкнути Starlink на півострові, то він би це зробив, проте, «запитів не надходило».

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До слова, 14 вересня українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони поблизу окупованої Євпаторії в Криму, що свідчить про те, що в окупованому Криму можуть бути системні тактичні збої російських систем протиповітряної оборони.