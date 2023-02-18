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Експерт розповів про великі втрати РФ на одному з напрямків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Експерт розповів про великі втрати РФ на одному з напрямків
Путінська армія перетворюється біля Вугледара на попіл
фото: Associated Press

Артилеристи чітко працюють по позиціях ворога

Військовий експерт Владислав Селезньов каже, що на Вугледарському напрямку ЗСУ перетворюють армію Росії на попіл. Окупанти зазнають там великих втрат. Про це він розповів в ефірі телеканалу FreeДом.

За його словами, українські розвідники дають чіткі цілевказівки, а артилеристи чітко працюють по позиціях ворога, місцях зосередження його особового складу і техніки

«Настільки ефективно, що щоразу путінська армія перетворюється там на попіл, змішуючись із землею», – наголошує Селезньов.

Експерт ствердно не відповів, чи є в диктатора Володимира Путіна резерви для того, щоб вести бойові дії на Донбасі ще інтенсивніше.

«Наприклад, на Вугледарському напрямку бої активні. Частина триває, починаючи від 25 січня. Тобто фактично без цілий місяць. Так, росіяни там зазнають величезних втрат завдяки ефективним діям українських Сил оборони...», – зауважив Владислав Селезньов.

Нагадаємо, російські війська у порівнянні з минулим тижнем дещо збавили темп у своїх діях біля Вугледара. Інколи ворог кидає на штурми військових, але без броні і техніки.

Крім того, на Донецькому напрямку біля Вугледара росіяни змінили тактику ведення бойових дій. Вони перестали атакувати позиції українських військових вночі.

Також війна в Україні триватиме і в 2024 році: британські аналітики дали невтішний прогноз. 

Теги: окупанти армія втрати ворог росіяни

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