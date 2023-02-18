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Росіяни змінили такику наступу біля Вугледара: Сили оборони повідомили подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни змінили такику наступу біля Вугледара: Сили оборони повідомили подробиці
Росіяни нещодавно зазнали нищівної поразки під Вугледаром
фото з відкритих джерел

Активність «вагнерівців» біля міста суттєво знизилася

Російські війська у порівнянні з минулим тижнем дещо збавили темп у своїх діях біля Вугледара. Інколи ворог кидає на штурми військових, але без броні і техніки. Про це розповів спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

«На сьогодні ворог дещо збавив свої оберти (біля Вугледара, – ред.) і, певно, не має того потенціалу, аби проводити великі штурмові дії», – каже Дмитрашківський.

Він розповів, що за сьогоднішню ніч ворог спромігся лише на дві штурмові дії, хоча, як каже військовий, «штурмовими діями це назвати важко».

«Вони наступали підрозділом мотострілецьким – це відділення без техніки та підтримки броні, що є такими «суїцидальними діями». Певно, їх просто відправляють на ці штурми, аби тільки «не сиділи на місці», – зазначив Дмитрашківський.

Також, за його словами, на цьому напрямку активність «вагнерівців» суттєво знизилась, водночас іде активний обстріл населених пунктів.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку біля Вугледара росіяни змінили тактику ведення бойових дій. Вони перестали атакувати позиції українських військових вночі.

Також війна в Україні триватиме і в 2024 році: британські аналітики дали невтішний прогноз. 

 

Теги: обстріл ворог полковник війна росіяни

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