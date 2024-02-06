Справа на 1,5 млрд. Експосадовець Міноборони пройшов тест на поліграфі

Відповідь Лієва на одне з питань, з погляду поліграфолога, була неправдивою

Ексголова Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв пройшов «публічний поліграф», але провалився на одному питанні. Про це повідомило hromadske.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що дослідження на поліграфі Олександр Лієв організував сам, а перед публічним поліграфом, 5 лютого, ексчиновник пройшов передтестове дослідження та відповів на сім запитань:

Чи отримував Лієв неправомірну вигоду (кошти, майно, цінності, криптовалюту, послуги) за результатами контракту з ТОВ Львівський Арсенал? Чи був знайомий з керівником ТОВ «Львівський Арсенал» Юрієм Збітнєвим і представником компанії Sevotech Олексієм Хорошаєвим на момент укладення контракту? І чи мав з ними змову? Чи мав із ними контакти, крім офіційного листування? Чи знав Лієв заздалегідь, що цей контракт не буде виконано? Чи наполягав Лієв на включених до контракту положеннях про штрафні санкції в 200 млн грн у разі зриву контракту? Чи отримував Лієв вказівку від керівництва щодо укладення контракту з Львівським Арсеналом від керівників Міністерства оборони? Чи мав намір Лієв виїхати за межі України з метою переховування від слідства? Чи готовий Лієв сприяти слідству у встановленні істини у цій справі?

Згідно з результатами дослідження, які опинилися в розпорядженні журналістів, Лієв дав неправдиву відповідь на одне із запитань. Воно стосувалося того, чи отримував експосадовець вказівку від керівництва на укладення контракту з Львівським Арсеналом від керівників Міноборони. 2 лютого Лієв відповів на це запитання «ні», і ця відповідь, з погляду поліграфолога, була неправдивою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Висновки дослідження на поліграфі Олександра Лієва фото: hromadske

При цьому вже 5 лютого, на це ж запитання ексчиновник відповів: «ні… і так, і ні, тут…» Коли його попросили дати точну відповідь на запитання, він сказав: «ні, тут потрібно пояснювати». Поліграфолог зняв запитання через те, що воно «не було сприйняте респондентом», і в Лієва виникло «підвищене реагування».

Як раніше повідомлялося, Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.

Нагадаємо, кримчанин Олександр Лієв, колишній міністр курортів і туризму півострова, опинився у центрі скандалу щодо зв'язків із Росією. Лієв займав відповідальну посаду в оборонному відомстві: із початку 2022 року був заступником начальника департаменту державних закупівель Міноборони, а з літа минулого року – є тимчасово виконуючим обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України. Вчора посадовець написав заяву на звільнення.