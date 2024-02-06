Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Справа на 1,5 млрд. Експосадовець Міноборони пройшов тест на поліграфі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Справа на 1,5 млрд. Експосадовець Міноборони пройшов тест на поліграфі
Лієв вирішив публічно пройти тест на поліграфі, щоб довести свою невинуватість
фото: espreso.tv

Відповідь Лієва на одне з питань, з погляду поліграфолога, була неправдивою

Ексголова Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв пройшов «публічний поліграф», але провалився на одному питанні. Про це повідомило hromadske.

Зазначається, що дослідження на поліграфі Олександр Лієв організував сам, а перед публічним поліграфом, 5 лютого, ексчиновник пройшов передтестове дослідження та відповів на сім запитань:

  1. Чи отримував Лієв неправомірну вигоду (кошти, майно, цінності, криптовалюту, послуги) за результатами контракту з ТОВ Львівський Арсенал?
  2. Чи був знайомий з керівником ТОВ «Львівський Арсенал» Юрієм Збітнєвим і представником компанії Sevotech Олексієм Хорошаєвим на момент укладення контракту? І чи мав з ними змову? Чи мав із ними контакти, крім офіційного листування?
  3. Чи знав Лієв заздалегідь, що цей контракт не буде виконано?
  4. Чи наполягав Лієв на включених до контракту положеннях про штрафні санкції в 200 млн грн у разі зриву контракту?
  5. Чи отримував Лієв вказівку від керівництва щодо укладення контракту з Львівським Арсеналом від керівників Міністерства оборони?
  6. Чи мав намір Лієв виїхати за межі України з метою переховування від слідства?
  7. Чи готовий Лієв сприяти слідству у встановленні істини у цій справі?

Згідно з результатами дослідження, які опинилися в розпорядженні журналістів, Лієв дав неправдиву відповідь на одне із запитань. Воно стосувалося того, чи отримував експосадовець вказівку від керівництва на укладення контракту з Львівським Арсеналом від керівників Міноборони. 2 лютого Лієв відповів на це запитання «ні», і ця відповідь, з погляду поліграфолога, була неправдивою.

Справа на 1,5 млрд. Експосадовець Міноборони пройшов тест на поліграфі фото 1
Висновки дослідження на поліграфі Олександра Лієва
Висновки дослідження на поліграфі Олександра Лієва
фото: hromadske

При цьому вже 5 лютого, на це ж запитання ексчиновник відповів: «ні… і так, і ні, тут…» Коли його попросили дати точну відповідь на запитання, він сказав: «ні, тут потрібно пояснювати». Поліграфолог зняв запитання через те, що воно «не було сприйняте респондентом», і в Лієва виникло «підвищене реагування».

Як раніше повідомлялося, Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.

Нагадаємо, кримчанин Олександр Лієв, колишній міністр курортів і туризму півострова, опинився у центрі скандалу щодо зв'язків із Росією. Лієв займав відповідальну посаду в оборонному відомстві: із початку 2022 року був заступником начальника департаменту державних закупівель Міноборони, а з літа минулого року – є тимчасово виконуючим обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України. Вчора посадовець написав заяву на звільнення.

Читайте також: «Снарядний голод»: хто винен? Деталі скандального затримання Лієва та Збітнєва
Теги: Міноборони послуги озброєння поліграф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нам потрібні артилерія, постріли для неї, дрони і навчені люди»
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
10 сiчня, 15:57
Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині: є загибла
Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині: є загибла
18 сiчня, 01:20
Умєров та Дедондер обговорили останні події на фронті
Бельгія планує виділити Україні понад €600 млн військової допомоги – Умєров
22 сiчня, 18:52
Зеленський наголосив, виробництво далекобійних дронів є одним із основих завдань для оборонно-промислового комплексу
Зеленський назвав ключове завдання оборонно-промислового комплексу України
30 сiчня, 20:13
Росіяни вважають небезпечною появу F-16 в арсеналі України
Естонська розвідка пояснила, чого побоюється Росія
12 сiчня, 23:09
Уночі російські війська атакували Одесу ударними дронами
Росія обстріляла дев'ять областей України дронами та дві атакувала ракетами: ситуація в регіонах
17 сiчня, 11:01
Україна повинна розвивати все: і протиповітряну оборону, і дбати про захист ВПК
Ворог вчиться доволі швидко: росіяни змогли модернізували ракети Х-101
18 сiчня, 15:32
Українські біженці почали частіше переїздити до Норвегії
Чому біженці з України обирають Норвегію: результати дослідження
2 лютого, 06:00
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст
Вчора, 13:08

Події в Україні

ЗСУ повідомили, скільки окупантів перебуває на Куп’янському напрямку
ЗСУ повідомили, скільки окупантів перебуває на Куп’янському напрямку
Суд послабив запобіжний захід керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП
Суд послабив запобіжний захід керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП
Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС: глави МАГАТЕ та Міненерго попереджають про катастрофу
Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС: глави МАГАТЕ та Міненерго попереджають про катастрофу
ЗСУ підірвали у Криму російський об'єкт з коригування ударів «шахедами» (відео)
ЗСУ підірвали у Криму російський об'єкт з коригування ударів «шахедами» (відео)
Сильні опади на Закарпатті спричинили зсув ґрунту
Сильні опади на Закарпатті спричинили зсув ґрунту
Екснардеп Кузьмін може сісти на 15 років за держзраду: ДБР передало в суд матеріали
Екснардеп Кузьмін може сісти на 15 років за держзраду: ДБР передало в суд матеріали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
16K
У яких країнах біженцям з України найлегше знайти роботу
11K
Вибачили скандальний номер? Зірка «95-го кварталу» Юрій Великий зник із бази «Миротворця»
7351
«Вугільна справа». Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами
7071
Роз'їжджають Австрією на Maybach: європарламентар обурений поведінкою біженців з України
5567
У Німеччині відбувся підйом оборонної промисловості: що стало причиною

Новини

Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
Сьогодні, 16:04
Атака на Харківщину, вибухи в Білгородській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ та сильний вітер: прогноз погоди на 6 лютого
Сьогодні, 06:10
День бармена. Які свята відзначаємо 6 лютого
Сьогодні, 00:20
«Шахтар» Ахметова створює футбольну команду для ветеранів
Вчора, 19:14
Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Вчора, 13:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua