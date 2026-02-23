Головна Країна Події в Україні
Енергетична тривога. Ще сім областей представили плани стійкості

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Енергетична тривога. Ще сім областей представили плани стійкості
Плани презентували Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Вінницька та Одеська області
фото: Олексій Кулеба

Плани мають включати захист критичної інфраструктури,️ розвиток розподіленої генерації та децентралізацію теплової генерації

Ще сім областей України представили плани енергетичної стійкості в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Рішення презентували Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Вінницька та Одеська області. «Бачимо сильні, практичні кейси – від фізичного захисту обʼєктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення будемо масштабувати на інші регіони. Проте деякі області – потребують значних доопрацювань», – каже він.

Зазначається, що паралельно з ударами по теплоцентралях Росія атакує системи водопостачання й водовідведення. Міністр підкреслив, що плани мають бути комплексними і включати чотири обов’язкові напрями:️ захист критичної інфраструктури,️ розвиток розподіленої генерації,️ альтернативні джерела живлення для критичних об’єктів, децентралізацію теплової генерації.

«По кожному регіону зафіксовані конкретні, верифіковані показники готовності. Зараз консолідуємо їх у єдину аналітичну рамку, щоб координувати дії та швидко масштабувати рішення», – пояснив урядовець.

Нагадаємо, глава уряду Юлія Свириденко заявляв, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

