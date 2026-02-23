Енергетична тривога. Ще сім областей представили плани стійкості

Плани мають включати захист критичної інфраструктури,️ розвиток розподіленої генерації та децентралізацію теплової генерації

Ще сім областей України представили плани енергетичної стійкості в межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Рішення презентували Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Вінницька та Одеська області. «Бачимо сильні, практичні кейси – від фізичного захисту обʼєктів до впровадження децентралізованої теплової генерації. Найкращі рішення будемо масштабувати на інші регіони. Проте деякі області – потребують значних доопрацювань», – каже він.

Зазначається, що паралельно з ударами по теплоцентралях Росія атакує системи водопостачання й водовідведення. Міністр підкреслив, що плани мають бути комплексними і включати чотири обов’язкові напрями:️ захист критичної інфраструктури,️ розвиток розподіленої генерації,️ альтернативні джерела живлення для критичних об’єктів, децентралізацію теплової генерації.

«По кожному регіону зафіксовані конкретні, верифіковані показники готовності. Зараз консолідуємо їх у єдину аналітичну рамку, щоб координувати дії та швидко масштабувати рішення», – пояснив урядовець.

Нагадаємо, глава уряду Юлія Свириденко заявляв, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.