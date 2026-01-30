Головна Країна Політика
Програма «СвітлоДім»: як подати заявку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У межах програми держава надає від 100 до 300 тис. гривень допомоги – на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів та ін.
Програма діятиме протягом воєнного стану в громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці

Відсьогодні стартувала подача заявок на «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності вже можуть подати заявку на сайті «СвітлоДім» онлайн через «Дію». У межах програми держава надає від 100 до 300 тис. гривень допомоги – на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей, та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення», – йдеться у повідомленні.

Свириденко пояснює, що щоб подати заявку необхідно відкрити спеціальний рахунок із цільовим використанням в «Ощадбанку» або іншому банку, який долучиться до програми. Заявки розглядає та схвалює комісія при Мінрозвитку.

Програма діятиме протягом воєнного стану в громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці. На першому етапі це Київ та Київська область.

Як подати заявку на програму «СвітлоДім»?

Програма «СвітлоДім»: як подати заявку фото 1

Детальніше про умови мови програми на сайті – svitlodim.gov.ua.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зауважив, що після верифікації заявок кошти перераховуватимуться заявникам протягом 48 годин.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив додатковий пакет рішень для підтримки людей і бізнесу в умовах обмеженого енергопостачання. «Запускаємо «СвітлоДім» – програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень», – йдеться у повідомленні Свириденко.

«Главком» пояснював, хто може отримати гроші на автономне живлення багатоквартирних будинків.

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
