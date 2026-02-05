Головна Країна Події в Україні
Підтримка залізничників: віцепрем’єр Кулеба анонсував доплати у 20 000 грн за роботу під обстрілами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Олексій Кулеба

27 січня Росія вдарила «шахедом» по пасажирському поїзду Барвінкове-Львів-Чоп, який їхав Харківщиною

Працівники «Укрзалізниці», які залучені до ліквідації наслідків російських атак, до кінця опалювального сезону отримуватимуть додаткові 20 тис. грн. щомісяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

«Паралельно посилюємо захист залізничної інфраструктури та пасажирських поїздів», – зазначив Кулеба.

Він нагадав, що 27 січня Росія вдарила «шахедом» по пасажирському поїзду Барвінкове-Львів-Чоп, який їхав Харківщиною.

«У критичній ситуації залізничники діяли чітко й відповідально: вчасно зупинили потяг, відвели вагони у безпечне місце та організували евакуацію пасажирів без паніки і втрат», – розповів міністр.

Нагадаємо, 2 лютого, зранку російська терористична армія здійснила атаку на об’єкти «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

«На Запоріжжі, Росія спрямувала БпЛА на тепловоз, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті – люди не постраждали. Залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці», – йдеться у повідомленні.

Моніторингові групи компанії продовжують посилений контроль загроз у регіоні. На поточну добу базовий сценарій – підвезення автобусами між Дніпром та Запоріжжям.

