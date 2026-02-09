Енергетична тривога. Шмигаль назвав дні з найменшою кількістю світла

Найбільш критична ситуація зі світлом у Києві

Через низькі температури в Україні діятимуть жорсткіші графіки відключень світла

Ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. У вівторок і середу, 10–11 лютого, через низькі температури діятимуть жорсткіші графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Урядовець повідомив про проведення чергового засідання координаційного штабу захисту енергетики. Під час нього йшлося про зміну переліку об'єктів критичної інфраструктури.

«Безумовним пріоритетом залишаються лікарні, водоканали та соціальні обʼєкти – вони передусім будуть забезпечені електроенергією. Інші установи поступово будуть переведені на автономну роботу та забезпечені генераторами. Такий крок дозволить вивільнити більше електроенергії для побутових споживачів», – каже він.

Нагадаємо, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

Як повідомлялося, у Києві планують запустити додаткові 9 МВт генеруючих потужностей для стабілізації енергосистеми після масованих російських ударів.

До слова, голови областей та міст повинні підготувати плани захисту енергетичної інфраструктури до наступного опалювального сезону. Їх потрібно надати до 1 вересня.