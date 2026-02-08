Блекаут вперше дістався Буковеля, курорт частково працює від генераторів

У Буковелі тимчасово не працювали підйомники, тож люди піднімалися на траси пішки

Відучора гірсько-лижний курорт Буковель частково перейшов на роботу від генераторів. Уперше після масованої атаки на українську енергетику там почалися відключення світла. Про це повідомляє «Главком».

У соцмережах поширилися фото й відео, на яких видно, як відпочивальники піднімалися з лижамита сноубордами на вершину траси пішки, оскільки підйомники тимчасово не працювали.

У Буковелі почали вимикати світло: на відео потрапив момент переходу на генератори, коли курорт поринув у темряву, – соцмережі pic.twitter.com/M2F5JwOsTp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 8, 2026

Нині курорт функціонує частково від генераторів. У мережі поширилося відео, на якому видно задимлення на підйомнику.

У Буковелі загорівся підйомник



Ймовірно це сталося через перебої зі світлом. pic.twitter.com/pwxDWVQ8Fx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 8, 2026

Однак у чаті, де спілкуються відпочивальники, пишуть, що це не пожежа, а, ймовірно, просто перегрівся генератор.

скриншот телеграм-чату

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 7 лютого, росіяни атакували обʼєкти, від яких залежить робота атомних станцій, наразивши таким чином на небезпеку і Україну, і Європу.

Внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого у місті Бурштин на Прикарпатті зникло водо- і теплопостачання. Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та призупинила роботу.

Як відомо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. За словами Володимира Зеленського, було більш ніж 400 російських дронів, і значна частина з них – «шахеди». Також було майже 40 ракет різних типів. Значну частину українським воїнам вдалося збити. Але не всі.