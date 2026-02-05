Що каже міжнародне право про атаки Росії на енергетичні об'єкти України?

Міжнародне право розмежовує військові цілі та об'єкти життєзабезпечення населення

Масовані атаки російських ракет та безпілотників на енергосистему України спричинили масштабні руйнування, залишивши мільйони людей без світла, тепла та води в умовах екстремальних морозів. Президент Володимир Зеленський напередодні чергового раунду переговорів заявив, що для Москви тероризування цивільного населення в пікові холоди є пріоритетнішим за дипломатичне врегулювання. Поки температура в столиці опускається до мінус 20°C, Росія продовжує системно нищити трансформатори, підстанції та генеруючі потужності, що Київ розцінює як свідоме намагання зламати опір нації через гуманітарну катастрофу. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Міжнародне право чітко розмежовує військові цілі та об'єкти життєзабезпечення населення. За словами колишнього прокурора ООН Девіда Крейна, атаки на енергомережу можуть вважатися законними лише тоді, коли вони безпосередньо впливають на військові операції та не спричиняють надмірних страждань цивільних. Проте у випадку з Україною масовані удари мають ознаки невибіркових нападів, що суперечить Женевським конвенціям. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вже видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, вбачаючи у їхніх діях воєнні злочини, де шкода мирним жителям явно перевищує будь-яку військову вигоду.

Попри щоденні докази руйнувань житлових кварталів та лікарень, Кремль продовжує наполягати, що цілями є виключно об'єкти, пов'язані з оборонним комплексом. Речник Дмитро Пєсков вкотре підкреслив, що армія РФ б’є по інфраструктурі, яка нібито підтримує військовий потенціал України. Росія також ігнорує рішення МКС, оскільки не визнає його юрисдикцію та відмовляється видавати своїх високопосадовців правосуддю.

Наслідки цієї кампанії для енергетики є катастрофічними. За підрахунками Світового банку, Єврокомісії та ООН, прямі збитки галузі вже перевищили $20 млрд. Лише приватна компанія ДТЕК повідомила про дев'ять хвиль масштабних атак на свої теплоелектростанції за останні кілька місяців. Українська влада наголошує, що ці дії спрямовані не на військові об'єкти, а на паралізацію життя цілої країни, що робить енергетичну систему однією з головних ліній фронту цієї зими.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор за підсумками масштабної повітряної атаки. У ніч на 3 лютого Росія завдала масованого удару по об'єктах енергетики, використавши балістичні ракети. За словами глави держави, ворог цинічно використав нетривале затишшя не для дипломатії, а для накопичення ресурсів, щоб атакувати в період найнижчих температур.

Як відомо, ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.

«Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень», – каже міністр енергетики Денис Шмигаль.