Понад 4500 ударів за тиждень та 52 загиблих: Зеленський підбив підсумки російського терору

Президент закликав Європу до спільного антибалістичного захисту

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив щотижневий звіт щодо інтенсивності російських повітряних атак та закликав міжнародних партнерів об'єднати зусилля навколо протиракетної оборони континенту. Протягом останніх семи днів Росія застосувала проти українських міст рекордну кількість засобів ураження, що призвело до значних руйнувань та масових жертв серед цивільного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За інформацією Володимира Зеленського, інтенсивність ворожих обстрілів залишається критично високою.

«За цей тиждень росіяни випустили по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 КАБів і 74 ракети різних типів, із них більшість – балістичні. Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 346 людей постраждали, з них 22 дитини», – розповів Зеленський.

«Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі. На жаль, внаслідок обстрілів протягом тижня загинуло 52 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 346 людей постраждали, з них 22…

На тлі постійної балістичної загрози глава держави наголосив, що першочерговою потребою України є радикальне посилення протиповітряної та протиракетної оборони. У цьому контексті критично важливу роль відіграє міжнародна програма PURL («Prioritized Ukraine Requirements List») – спеціальний координаційний механізм США та НАТО, який дозволяє країнам-партнерам оперативно фінансувати закупівлі американських систем ППО та ракет до них для потреб ЗСУ.

«Нашим людям потрібно більше захисту, і все, що підтримує українську ППО, зрештою допомагає зберігати життя. Тому PURL і додаткові внески на антибалістичні ракети важливі. І не менш важливо працювати у Європі над спільним захистом проти балістики. Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту. Вдячний усім партнерам, які підтримують наш захист конкретними діями», – заявив президент.

Нагадаємо, у ніч проти 17 травня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши артилерію та десятки ударних безпілотників. Під ударом опинилися чотири райони регіону. Внаслідок ворожих влучань та падіння уламків поранено вісім мирних мешканців, зафіксовано значні руйнування цивільної, житлової та промислової інфраструктури.