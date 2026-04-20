Херсонщина під ворожою атакою: наслідки прильотів

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Херсонщина під ворожою атакою: наслідки прильотів
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі
фото: suspilne.media

Російські війська атакували 28 населених пунктів Херсонщини: є загиблий і поранені

Протягом минулої доби Херсонська область перебувала під масованими ударами російських окупантів. Ворог застосовував авіацію, артилерію та дрони, внаслідок чого зафіксовано людські жертви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

За словами очільника області, внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще кілька отримали поранення різного ступеня тяжкості. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Також зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури та приватні автомобілі.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків», – написав Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 28 населених пунктів, серед яких:

  • Херсон;
  • Берислав, Білозерка, Чорнобаївка, Антонівка;
  • Комишани, Золота Балка, Розлив, Михайлівка, Гаврилівка, Архангельське;
  • Мала Олександрівка, Урожайне, Веселе, Зеленівка, Іванівка, Кізомис;
  • Львове, Микільське, Новодмитрівка, Придніпровське, Садове, Токарівка;
  • Високе, Качкарівка, Новотягинка, Новорайськ.

Окремо Прокудін торкнувся теми евакуації з небезпечних районів.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – додав Прокудін.

Нагадаємо, рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів Куп’янського району. Це пов’язано з безпековою ситуацією та постійними обстрілами з боку російських окупантів.

«Главком» писав, що через критичне загострення безпекової ситуації та постійні обстріли з боку російських окупантів, на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де запроваджується примусова евакуація дітей із батьками або законними представниками. Йдеться про населені пункти, наближені до лінії розмежування на 10 км.

