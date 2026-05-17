Окупанти 12 разів обстріляли Донеччину, у Малотаранівці загинула людина

Російські окупаційні війська продовжують масовано атакувати житлові квартали та цивільну інфраструктуру Донецької області. Протягом минулої доби, 16 травня, зафіксовано 12 великих обстрілів населених пунктів регіону, внаслідок яких загинула одна цивільна особа, а також зафіксовано численні руйнування приватних і багатоквартирних будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Загарбники вели вогонь по лінії фронту та глибокому тилу області, застосовуючи артилерію, авіабомби та ударні дрони. Руйнувань цивільних об'єктів зазнали кілька районів:

Краматорський район: Найважчі наслідки зафіксовано у селищі Малотаранівка, де ворожий обстріл забрав життя місцевого мешканця. У самому Краматорську пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок та три торговельні точки. У Миколаївці під удар потрапила багатоповерхівка та цивільний автомобіль, а у Слов’янську руйнувань зазнали приватна оселя і місцеве підприємство. Крім того, у Дружківці ворог атакував промислову зону.

Покровський район: У Добропіллі внаслідок влучань та дії вибухової хвилі зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

Бахмутський район: У селі Різниківка ворожими снарядами понівечено приватний будинок.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів російської армії загинули 4068 жителів області та 9428 – поранені. Загальна кількість жертв вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

«Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 234 людини, у тому числі 44 дитини», – поінформував Філашкін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оприлюднив щотижневий звіт щодо інтенсивності російських повітряних атак та закликав міжнародних партнерів об'єднати зусилля навколо протиракетної оборони континенту. Протягом останніх семи днів Росія застосувала проти українських міст рекордну кількість засобів ураження, що призвело до значних руйнувань та масових жертв серед цивільного населення.