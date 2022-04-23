США знизили рейтинг безпеки польотів у Росії

В даний час жодна авіакомпанія не виконує регулярних рейсів між Росією та США

Федеральне авіаційне управління (FFA) США знизило рейтинг безпеки польотів для Росії через невідповідність Росавіації стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Про це повідомляє сайт американського регулятора.

З повідомлення випливає, що це рішення обмежує будь-яке розширення партнерських відносин. Авіаперевізники з країн, яким присвоєно другий рейтинг, втрачають можливість запускати нові рейси в США, і мають право лише виконувати вже існуючі рейси.

«В даний час жодна авіакомпанія не виконує регулярних рейсів між Росією та США», – додали у FFA.

22 квітня Федеральне агентство повітряного транспорту порадило авіакомпаніям підготуватися до польотів без використання GPS.

Нагадаємо, невдовзі після початку війни, 1 березня, українське Міністерство інфраструктури нагадало, що із 980 літаків, які використовують російські авіаперевізники, 515 перебувають у лізингу іноземних власників. Мініфраструктури закликало лізингодавців відкликати договори та забрати у російських авіакомпаній літаки, які не є їхньою власністю.

У свою чергу президент Росії Володимир Путін своїм указом дозволив вітчизняним авіакомпаніям забирати собі орендовані літаки.

Пізніше міністр транспорту Росії Віталій Савельєв визнав факт крадіжки орендованих літаків, констатувавши при цьому, що ні літати, ні ремонтуватися у країнах Заходу ці авіалайнери не зможуть.