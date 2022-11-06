Форс-мажор у Києві: жителі столиці повинні готуватись до екстрених відключень

Відключення енергопостачання можуть впроваджуватися вже з самого ранку

Завтра, 7 листопада, у столиці України можливі екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

«За прогнозами Укренерго завтра в енергомережі Києва буде дефіцит, на 32% більший, ніж закладений у графіки. Це дуже багато і це форс-мажор. Тому доведеться вдаватися до екстрених відключень. Це означає, що в такому разі графіки не працюють.

Підготуйтеся, обмеження можуть впроваджуватися прямо зранку. Звісно, розумію, що складно щось планувати, коли ситуація постійно змінюється. Але треба вводити екстренні відключення, щоб не зашкодити мережам ще більше», – написав Коваленко.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що окупанти готуються до повторення масованих ударів по українській інфраструктурі.

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал «Київ планує загальну евакуацію населення у разі блекауту», в якому голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук говорить про те, що система готова до повної евакуації жителів, якщо ситуація буде критичною. Адже без електропостачання у місті не буде також води та каналізації.

Згодом Ткачук, спростовуючи інформацію, поширену в ЗМІ, про те, що Київ нібито планує евакуювати населення. Він заявив, що у столиці все контрольовано і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію.