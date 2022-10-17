Фото збитих іранських дронів. Міноборони звернулося до всіх українців

Маляр: «Уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації»

Міністерство оборони закликало українців не публікувати фото збитих дронів, на яких видно номери, адже цим ми допомагаємо ворогу. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Чи може нашкодити нам публікація фотографій збитих дронів? Так, може – у випадку, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі?», – написала Маляр.

Більше того, за словами заступниці міністра, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. «Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон. Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації.

Деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери «Шахедів». Тому будьмо пильні і не даваймо ворогу те, на що він активно полює», – написала Маляр.

Нагадаємо, сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.