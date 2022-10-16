Нове озброєння. Франція передасть Україні системи ППО Crotale

Україна зможе розгорнути батареї Crotale вже за два місяці

Франція надасть Україні зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малої дальності Crotale. Про це заявив голова французького Міноборони Себастьян Лекорню, передає Associated Press.

«Вони будуть особливо корисні у боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями», – сказав міністр.

За словами Лекорню, Франція має в своєму розпорядженні 12 батарей даних ППО, проте поки невідомо, скільки з них направлять Україні. ЗРК Crotale, що вибули зі складу французьких збройних сил, змінять більш сучасні системи ППО Mamba.

Очікується, що Україна зможе розгорнути батареї Crotale за два місяці, протягом яких українські військові навчаться їх використовувати.

Разом з тим Париж виділив 100 млн євро у фонд, який Україна може на свій розсуд витрачати на закупівлі чогось за умови, що постачальником буде Франція. Зокрема, надійшло замовлення французькій фірмі, яка постачає понтонні мости.

За словами Лекорню, французький оборонний бюджет досягне 44 млрд євро у 2023 році – максимальний рівень з часів Другої світової війни. Міністр додав, що у 2017 році, коли починався перший термін президентства Еммануеля Макрона, розмір оборонного бюджету становив 32.3 млрд євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція посилить військову допомогу Україні та навчатиме на своїх полігонах до 2000 українських військовослужбовців.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція розглядає можливість надати Україні нові гармати «Цезар».