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ЄС потрібна альтернатива НАТО: Франція хоче створити сили швидкого реагування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЄС потрібна альтернатива НАТО: Франція хоче створити сили швидкого реагування
фото з відкритих джерел

Голова оборонного відомства Франції зауважив, що існує безліч криз, в яких НАТО є некомпетентним

Франція хоче створити сили швидкого реагування ЄС для захисту жителів Європи. Вони виконуватимуть завдання, в яких некомпетентний Північноатлантичний альянс. Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню, пише Le Monde.

Лекорню повторив пропозицію, яку раніше оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Підрозділ чисельністю 5000 осіб може бути сформований вже наступного року. Зазначається, що ці сили швидкого реагування будуть призначені для таких операцій, як евакуація європейських громадян із країн, які переживають кризу.

Голова оборонного відомства Франції зауважив, що існує безліч криз, в яких НАТО є некомпетентним, і Франція часто проводить рятувальні операції самотужки.

«Ми повинні бути в змозі дуже швидко створити ці сили для гарантування безпеки громадян Європи, Португалії, Італії, Німеччини та Франції», – пояснив Лекороню.

Міністр уточнив, що є також секретні воєнізовані місії, про які НАТО не повинна знати з певних причин. Він згадав евакуацію європейців із Судану 2023 року та підкреслив, що Франція вирішувала це питання практично самостійно.

Нагадаємо, Європейський Союз створює власні сили швидкого реагування для виконання «конкретних завдань». Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів в інтерв’ю грецькій газеті Kathimerini. 

Як повідомлялося, Європейська зовнішньополітична служба підготувала проєкт рамкового документа про безпекові зобов’язання ЄС перед Україною. Так, у проєкті від 8 квітня перераховані зусилля ЄС, які передбачають політичну, військову та фінансову допомогу Києву.

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Теги: Франція Європейський союз військові

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