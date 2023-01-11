Фурами звозять: у Мелітополі морг переповнений окупантами

Окремо до моргу привезли кілька мішків з частинами тіла росіян

Російські загарбники масово звозять своїх поранених та загиблих у морг Мелітополя. Про це він повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі телеканалу «Еспресо».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні ми отримали інформацію про те, що до Мелітополя прибула чергова партія російських медиків. Їх перекидають на тимчасово окуповані території для того, щоб вони надавали допомогу російським пораненим та захворілим військовослужбовцям», – розповів Федоров.

Федоров зазначив, що міський морг заповнений тілами загиблих росіян.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Мелітополь окупанти також масово звозять своїх поранених та загиблих. У вівторок ми повідомляли про те, що до моргу Мелітополя росіяни звозять фурами своїх загиблих. Окремо привезли кілька мішків з їхніми частинами тіла. Тому, якщо у місті помирає цивільний, не дай Боже, то йому просто немає місця у місцевому морзі», – додав він.

Нагадаємо, російські загарбники у Мелітополі минулими вихідними позбулись двох військових баз, де було розміщено боєкомплекти. Це були найгучніші вибухи в місті з початку повномасштабного вторгнення.

До слова, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.