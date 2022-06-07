Гайдай повідомив про успішну евакуацію з Лисичанська

Майже щодня по Лисичанську б‘ють з авіації, всі комунікації в місті відсутні

Сьогодні із Лисичанська виїхали 16 людей

Із Лисичанська сьогодні успішно евакуювали 16 людей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Сьогодні поліцейські вмовили 16 мешканців Лисичанська поїхати в спокійне життя. Останні тижні місто знаходиться під постійним щільним вогнем рашистів. Вони дистанційно знищують «місто на горі»...«Досвід» Сєвєродонецька лякає, і люди змінюють свою думку. «Пересидіти» – це гратися з долею. Тож все більше мешканців налаштовані виїзжати», – написав Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що майже щодня по Лисичанську б‘ють з авіації. Всі комунікації в місті відсутні. А через обстріли люди вимушені постійно перебувати в укриттях.

Крім цього, сьогодні до міста завезли гуманітарну допомогу.

Раніше повідомлялося, що основні зусилля російські війська зосереджують на спробах встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком та блокування українських військ у районі Лисичанська.

Додамо, що траса Бахмут-Лисичанськ залишається під контролем Збройних сил України, проте пересуватися нею небезпечно через постійні ворожі артилерійські обстріли.