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    Події в Україні

    Гайдай повідомив про успішну евакуацію з Лисичанська

    Майже&nbsp;щодня по Лисичанську б&lsquo;ють з авіації, всі комунікації в місті відсутні - Гайдай повідомив про успішну евакуацію з Лисичанська
    Майже щодня по Лисичанську б‘ють з авіації, всі комунікації в місті відсутні
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Сьогодні із Лисичанська виїхали 16 людей

    Із Лисичанська сьогодні успішно евакуювали 16 людей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Сьогодні поліцейські вмовили 16 мешканців Лисичанська поїхати в спокійне життя. Останні тижні місто знаходиться під постійним щільним вогнем рашистів. Вони дистанційно знищують «місто на горі»...«Досвід» Сєвєродонецька лякає, і люди змінюють свою думку. «Пересидіти» – це гратися з долею. Тож все більше мешканців налаштовані виїзжати», – написав Гайдай.

    Голова ОВА зазначив, що майже щодня по Лисичанську б‘ють з авіації. Всі комунікації в місті відсутні. А через обстріли люди вимушені постійно перебувати в укриттях.

    Крім цього, сьогодні до міста завезли гуманітарну допомогу.

    Раніше повідомлялося, що основні зусилля російські війська зосереджують на спробах встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком та блокування українських військ у районі Лисичанська.

    Додамо, що траса Бахмут-Лисичанськ залишається під контролем Збройних сил України, проте пересуватися нею небезпечно через постійні ворожі артилерійські обстріли.

    Читайте також: Окупанти зруйнували Лисичанськ на 60%: у місті залишаються 20 тис. людей
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Гайдай повідомив про успішну евакуацію з Лисичанська