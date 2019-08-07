Геращенко прокоментувала візит терористів «ЛНР» до Станиці



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Маріонетки Кремля, колаборанти, нас щодня тестують, скільки ми ще дозволимо їм принижувати Україну - Геращенко

Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять. Будемо зупиняти разом - перший віцеспікер Ради

Перший віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко відреагувала на поведінку представників угруповання «ЛНР», які 6 серпня перетнули лінію розмежування та заявили в розмові з головою адміністрації Станично-Луганського району Юрієм Золкіним, ніби вони не зобов’язані триматися території, окресленої цією лінією.

Про це йдеться на сторінці Геращенко у Facebook.

«Навіть не можу собі уявити, які б заяви вже зробила СММ (Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ – ред.), які б істерики вже були в координаторів від ОБСЄ в мінських групах, аби хоч хтось з українських переговірників дозволив собі подібну хамську поведінку, як це зробили, так звані, «представники ОРЛО», які тикали представнику української влади, перетнувши лінію зіткнення», – написала Геращенко.

«Нас щодня перевіряють на міцність, зондують, куди ще може ступити нога бойовика, маріонетки Кремля, колаборанти, нас щодня тестують, скільки ми ще дозволимо їм принижувати Україну», – додала Геращенко.

Вона вказала, що надішле листа представнику ОБСЄ на переговорах Тристоронньої контактної групи Мартіну Сайдіку з протестом і занепокоєнням «провокацією, яку влаштували так звані представники ОРЛО в Станиці».

«Також це відео я направлю представнику ОБСЄ з питань свободи слова з вимогою відреагувати на перешкоджання діяльності журналістів. До речі, не бачила жодної реакції на цей інцидент української влади і Національної спілки журналістів України. Що ж, будемо реагувати ми. Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять. Будемо зупиняти разом», – наголосила перший віцеспікер Верховної Ради.

Нагадаємо, терористи з «ЛНР» заявили, що хочуть контролювати Щастя. Владислав Дейнего та Ольга Кобцева 6 серпня побували в Станиці Луганській і заявили, що бойовики, нібито згідно з Мінськими домовленостями, мають контролювати і населений пункт Щастя. Кобцева пригрозила присутнім журналістам, що використає відео розмови з українським чиновником Золкіним на переговорах у Мінську, якщо його викладуть у мережу. Пізніше вона почала вимагати, щоб журналісти «розвернули камери на 180 градусів».