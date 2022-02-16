Головний офіс Львівської митниці за борги відключили від світла

Причиною припинення енергопостачання стала заборгованість

У понеділок, 14 лютого, «Львівобленерго» на вимогу постачальника «останньої надії» – державного підприємства «Укрінтеренерго» – припинило електропостачання адмінбудівлі Львівської митниці, що на вул. Костюшка у центрі Львова, за борги. Про це повідомляє Zaxid.net.

«Електропостачання об'єктів Львівської митниці припинено за вимогою постачальника «останньої надії» – державного підприємства «Укрінтеренерго», – повідомили у «Львівобленерго», уточнивши, що станом на вівторок, 15 лютого, електропостачання митниці не відновлено.

У «Львівобленерго» пояснили, що до них надійшло відповідне звернення електропостачальника, яке вони як оператори мереж виконали, причини відключення не розголошують. За даними ЗМІ, причиною стала відсутність договору на постачання електроенергії та заборгованість за світло.

Натомість у пресслужбі Львівської митниці запевнили, що проблеми з електропостачанням були тимчасові і їх вже вирішили.

«Були тимчасові труднощі. Станом на ранок 15 лютого електропостачання відновлене, все працює у штатному режимі», – повідомила речниця Львівської митниці Тетяна Самотий.

Нагадаємо, в Одесі через несплату залишився без світла елітний готель політиків і бізнесменів.

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