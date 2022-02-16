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    Події в Україні

    Головний офіс Львівської митниці за борги відключили від світла

    Адмінбудівля митниці розташована в центрі Львова - Головний офіс Львівської митниці за борги відключили від світла
    Адмінбудівля митниці розташована в центрі Львова
    фото з відкритих джерел

    Причиною припинення енергопостачання стала заборгованість

    У понеділок, 14 лютого, «Львівобленерго» на вимогу постачальника «останньої надії» – державного підприємства «Укрінтеренерго» – припинило електропостачання адмінбудівлі Львівської митниці, що на вул. Костюшка у центрі Львова, за борги. Про це повідомляє Zaxid.net.

    «Електропостачання об'єктів Львівської митниці припинено за вимогою постачальника «останньої надії» – державного підприємства «Укрінтеренерго», – повідомили у «Львівобленерго», уточнивши, що станом на вівторок, 15 лютого, електропостачання митниці не відновлено.

    У «Львівобленерго» пояснили, що до них надійшло відповідне звернення електропостачальника, яке вони як оператори мереж виконали, причини відключення не розголошують. За даними ЗМІ, причиною стала відсутність договору на постачання електроенергії та заборгованість за світло.

    Натомість у пресслужбі Львівської митниці запевнили, що проблеми з електропостачанням були тимчасові і їх вже вирішили.

    «Були тимчасові труднощі. Станом на ранок 15 лютого електропостачання відновлене, все працює у штатному режимі», – повідомила речниця Львівської митниці Тетяна Самотий.

    Нагадаємо, в Одесі через несплату залишився без світла елітний готель політиків і бізнесменів.

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    Теги: митниця Львів електроенергія
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    Головний офіс Львівської митниці за борги відключили від світла