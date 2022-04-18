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    Події в Україні

    Громадянин Швеції продав яхту і купив «швидкі» для України (фото)

    Швед у прагненні зробити свій внесок у перемогу зробив неймовірний крок - Громадянин Швеції продав яхту і купив «швидкі» для України (фото)

    Швед у прагненні зробити свій внесок у перемогу зробив неймовірний крок

    фото: Слуга народу

    Увесь світ намагається допомогти Україні у війні проти російських окупантів

    На Сумщину прибула партія автомобілів швидкої допомоги. Історія отримання цих автівок – яскрава та натхненна ілюстрація підтримки України світовою спільнотою.

    Громадянин Швеції вирішив продати свою вітрильну яхту, щоб придбати партію швидких для України. До придбання автівок також долучилися шведські медики. Про це повідомила пресслужба «Слуги народу».

    Сам герой прибув за кермом однієї зі швидких у Тростянець, що на Сумщині.

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    Швед у прагненні зробити свій внесок у перемогу зробив неймовірний крок. фото: Слуга народу
    Швед у прагненні зробити свій внесок у перемогу зробив неймовірний крок. фото: Слуга народу
    Швед у прагненні зробити свій внесок у перемогу зробив неймовірний крок. фото: Слуга народу

    Його приклад надихає та демонструє шалену підтримку України в усьому цивілізованому світі.

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    Теги: росія окупанти історія війна Україна окупація #stoprussia
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    Громадянин Швеції продав яхту і купив «швидкі» для України (фото)