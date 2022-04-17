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    Місто в Іспанії тимчасово змінило назву на «Україна» (фото)

    Ініціативу реалізували на вимогу жителів містечка - Місто в Іспанії тимчасово змінило назву на «Україна» (фото)
    Ініціативу реалізували на вимогу жителів містечка
    фото: посольство України в Іспанії

    Як прояв солідарності вулиці теж перейменують на честь наших міст-героїв

    Місто Фуентес-де-Андалусія, що у іспанській провінції Севілья, тимчасово змінило назву. Зокрема, у знак солідарності з нашою країною воно називатиметься «Україна». Така назва буде символічною під час страсного тижня, що передує Великодню. Про це повідомили у посольстві України в Іспанії.

    «Містечко Фуентес-де-Андалусія, провінція Севілья, з населенням 7200 осіб, за рішенням місцевої влади, протягом страсного тижня носитиме ім'я «Україна». Окрім того, деякі з його вулиць на цей час перейменовані на Київську, Маріупольську, Харківську, Херсонську та Одеську», – повідомили у посольстві.

    Там також пояснили, що ініціативу реалізували на вимогу жителів містечка, які живуть за 4 тис. кілометрів від України. Так вони вирішили продемонструвати свою солідарність з народом України на тлі російської військової агресії.

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    «Основна мета – підвищити обізнаність про війну в Україні, а також про те, де країни воюють у нинішній час», – пояснив виданню Reuters мер міста Франциско Мартінес.

    Окрім того, відомо, що мешканці містечка мали можливість інтерактивно взаємодіяти з кореспондентами низки ЗМІ, що висвітлюють події з України та дізнатись наслідки агресії Росії.

    Влада містечка ініціювала програми зі збору гуманітарної допомоги Україні.

    Також місто готове прийняти 25 українських громадян, які шукають прихисток в Іспанії, тікаючи від війни.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Іспанія мер Україна місто влада окупація #stoprussia
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    Місто в Іспанії тимчасово змінило назву на «Україна» (фото)