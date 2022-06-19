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    Події в Україні

    Гуляйполе під ворожим вогнем: зруйновано будинки та магазини (фото)

    Удару зазнала багатоповерхівка - Гуляйполе під ворожим вогнем: зруйновано будинки та магазини (фото)
    Удару зазнала багатоповерхівка
    фото: МВС України/Facebook

    Минулої доби російські агресори обстріляли з важкої артилерії багатоповерховий будинок і десяток домівок

    Під час атаки на Гуляйполе, що в Запорізькій області, окупанти влучили у приватні будинки та зруйнували низку магазинів у центрі міста. Інформації щодо травмованих не надходило. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

    Минулої доби російські агресори обстріляли з важкої артилерії багатоповерховий будинок і десяток домівок жителів Гуляйполя.

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    Гуляйполе під ворожим вогнем: зруйновано будинки та магазини (фото)
    Гуляйполе під ворожим вогнем: зруйновано будинки та магазини (фото)
    Гуляйполе під ворожим вогнем: зруйновано будинки та магазини (фото)
    Гуляйполе під ворожим вогнем: зруйновано будинки та магазини (фото)

    У результаті в них зруйновані дахи, пошкоджені двері та вікна.

    На території домоволодінь від розриву ракет залишилися посіченими паркани, також пошкоджені гаражні приміщення та господарчі будівлі.

    Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що у Запорізькій області окупанти масово продовжують складати зброю та відмовляються воювати проти України. За даними розвідки, випадок дезертирства серед російських військових стався у тимчасово захопленому селищі Михайлівка. Там 60 військовослужбовців російської армії добровільно відмовилися воювати.

    Як відомо, триває 116-а доба протистояння українського народу російським загарбникам. У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.

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    Теги: росія окупанти війна Україна будинок окупація час #stoprussia
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    Гуляйполе під ворожим вогнем: зруйновано будинки та магазини (фото)