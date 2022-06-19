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    Соціум

    Росіяни у Петербурзі обстріляли статую Путіна в образі імператора (відео)

    Акціоністи у Петербурзі обстріляли статую Путіна - Росіяни у Петербурзі обстріляли статую Путіна в образі імператора (відео)
    Акціоністи у Петербурзі обстріляли статую Путіна
    фото: скріншот з відео

    Статую російського диктатора обстріляли із пейнтбольної рушниці, тому зараз вона заляпана фарбою

    У Петербурзі з пейнтбольної рушниці обстріляли статую Володимира Путіна в образі імператора Октавіана Августа. Про це повідомляє видання «Бумага».

    За інформацією ЗМІ, це зробили активісти, які називають себе «Комітетом республіканців-соціалістів».

    Вони зазначили, що «вправа була виконана як незалежне висловлювання», приурочене до завершального дня Петербурзького міжнародного економічного форуму.

    На відео, доступному в інтернеті, організація вказує, що «Росія буде вільною народною соціальною республікою».

    Нагадаємо, у російському Красноярську невідомі зафарбували вікна у квартирі, де були вивішені за склом український прапор і плакат «Ні війні».

    Раніше суд у російській Пермі оштрафував на 30 тисяч рублів ексрадника губернатора Прикам’я і засновника благодійного фонду «Дедморозим» Дмитра Жебелєва за «дискредитацію Збройних сил РФ». Штраф виписано за три тексти з цитатами чиновників та даними офіційних органів про кількість загиблих в Україні мирних жителів, у тому числі дітей, кількість біженців та вбитих солдатів.

    Також жителька російської Тули отримала штраф за зрив наліпки наклейки «Z» з експоната військової техніки у місцевому музеї. Суд вирішив, що своїми діями жінка «підривала довіру до проведення «спеціальної військової операції».

    Як відомо, 4 березня у Росії набув чинності так закон про фейки про російську армію. Поправки до адміністративного кодексу свідчать, що за громадські дії, спрямовані на «дискредитацію використання Збройних сил» громадян штрафуватимуть від 30 до 50 тисяч рублів. За заклики до мітингів загрожує штраф від 50 до 100 тисяч рублів. Для посадових осіб та юридичних організацій штрафи у рази вищі.

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна пам'ятник окупація #stoprussia
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    Росіяни у Петербурзі обстріляли статую Путіна в образі імператора (відео)