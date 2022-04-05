Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)

Військові продемонстрували результати роботи лише в одному невеличкому населеному пункті

У селі на півдні Харківщини військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили величезну кількість ворожої техніки. Про це інформує Міністерство оборони України.

«Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті», – повідомляють військові.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив фото зі звільненої від російських окупантів території Харківщини.

На знімках видно, що у деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі та без шапок-вушанок.

Раніше Генштаб повідомляв, що на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.