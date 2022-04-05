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    Події в Україні

    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)

    Техніка ворогів розбита та спалена - Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)
    Техніка ворогів розбита та спалена
    фото: Міністерство оборони України/Telegram

    Військові продемонстрували результати роботи лише в одному невеличкому населеному пункті

    У селі на півдні Харківщини військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили величезну кількість ворожої техніки. Про це інформує Міністерство оборони України.

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    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)
    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)
    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)
    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)
    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)
    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)
    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)
    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)
    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)

    «Зазвичай ми публікуємо небагато світлин в одному дописі, але зараз хочемо показати масштаби втрат окупантів. Адже це результати нашої роботи лише в одному невеличкому населеному пункті», – повідомляють військові.

    Раніше Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив фото зі звільненої від російських окупантів території Харківщини.

    На знімках видно, що у деяких випадках під час відступу загарбники тікали навіть босі та без шапок-вушанок.

    Раніше Генштаб повідомляв, що на Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

    Теги: росія окупанти війна військові Харківщина Україна Холодний Яр окупація #stoprussia
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    Харківщина: військові показали величезну кількість знищеної в одному із сіл техніки (фото)