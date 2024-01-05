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Верховна Рада створить комітет, який стосуватиметься НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Верховна Рада створить комітет, який стосуватиметься НАТО
Стефанчук оголосив про створення комітету, який би «перебрав на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО»
фото з відкритих джерел

Руслан Стефанчук ініціює створення комітету з НАТО

У Верховній Раді планують найближчим часом створити окремий комітет, до предмета відання якого належатиме адаптація національного законодавства до стандартів НАТО. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Оскільки ми заходимо в переддень Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті», – сказав Стефанчук.

Голова Ради нагадав, що на сьогодні в України два важливі зовнішньополітичні вектори, пов'язані з Євросоюзом і НАТО. При цьому він акцентував на тому, що тематика ЄС є предметом відання окремого комітету, тоді як НАТО «чомусь не має такої парламентської уваги».

«Саме тому я би дуже хотів, щоби був створений комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО, бо маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями», – пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, аудит закупівель для потреб оборони України переводять на стандарт НАТО. Завершити процес планують до середини 2024 року.

До слова, найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – проведе у Брюсселі засідання 17-18 січня 2024 року на рівні начальників генеральних штабів країн Північноатлантичного альянсу.

Теги: НАТО Верховна Рада Руслан Стефанчук

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