Верховна Рада створить комітет, який стосуватиметься НАТО

Стефанчук оголосив про створення комітету, який би «перебрав на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО»

Руслан Стефанчук ініціює створення комітету з НАТО

У Верховній Раді планують найближчим часом створити окремий комітет, до предмета відання якого належатиме адаптація національного законодавства до стандартів НАТО. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

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«Оскільки ми заходимо в переддень Вашингтонського саміту, я ініціюю створення комітету з НАТО. Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті», – сказав Стефанчук.

Голова Ради нагадав, що на сьогодні в України два важливі зовнішньополітичні вектори, пов'язані з Євросоюзом і НАТО. При цьому він акцентував на тому, що тематика ЄС є предметом відання окремого комітету, тоді як НАТО «чомусь не має такої парламентської уваги».

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«Саме тому я би дуже хотів, щоби був створений комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО, бо маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями», – пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, аудит закупівель для потреб оборони України переводять на стандарт НАТО. Завершити процес планують до середини 2024 року.

До слова, найвищий військовий орган НАТО – Військовий комітет – проведе у Брюсселі засідання 17-18 січня 2024 року на рівні начальників генеральних штабів країн Північноатлантичного альянсу.