На Миколаївщині уламки ракети пошкодили транспортну інфраструктуру

Артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади

Російські загарбники атакувала Миколаївщину ракетою повітряного базування Х-59 та обстрілювала з артилерії. Уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Де саме збили ракету, не повідомляють. Уламками Х-59 пошкоджено транспортну інфраструктуру в Миколаївській області. Втім загиблих і поранених немає.

Також 1 травня, о 16:54 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.

Ракета Х-59 «Овод» – радянська і російська авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії, розроблена у 70-х роках минулого століття. Призначена для ураження наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО. Найбільша дальність пуску – 200 км.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок ракетного обстрілу, який здійснили російські загарбники ввечері 1 травня, була зруйнована цивільна інфраструктура.

Мер міста Труханов зауважив, що внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 13 людей, з них 12 було надано медичну допомогу на місці, а госпіталізували – одну особу. Міські структури проводять обстеження житлових будинків, що знаходяться поруч, на наявність вибитих вікон і дверей.

Загалом протягом 1 травня, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. Про це інформує Генштаб ЗСУ.