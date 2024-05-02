Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Миколаївщині уламки ракети пошкодили транспортну інфраструктуру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Миколаївщині уламки ракети пошкодили транспортну інфраструктуру
Уламками Х-59 пошкоджено транспортну інфраструктуру в Миколаївщини
фото ілюстративне

Артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади

Російські загарбники атакувала Миколаївщину ракетою повітряного базування Х-59 та обстрілювала з артилерії. Уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Де саме збили ракету, не повідомляють. Уламками Х-59 пошкоджено транспортну інфраструктуру в Миколаївській області. Втім загиблих і поранених немає.

Також 1 травня, о 16:54 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.

Ракета Х-59 «Овод» – радянська і російська авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії, розроблена у 70-х роках минулого століття. Призначена для ураження наземних та надводних об'єктів противника, прикритих ППО. Найбільша дальність пуску – 200 км.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок ракетного обстрілу, який здійснили російські загарбники ввечері 1 травня, була зруйнована цивільна інфраструктура.

Мер міста Труханов зауважив, що внаслідок ворожої атаки загалом постраждали 13 людей, з них 12 було надано медичну допомогу на місці, а госпіталізували – одну особу. Міські структури проводять обстеження житлових будинків, що знаходяться поруч, на наявність вибитих вікон і дверей.

Загалом протягом 1 травня, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Теги: Миколаїв Миколаївщина ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна повітряна тривога тривала пів години, у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи
Масштабна повітряна тривога тривала пів години, у Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи
23 квiтня, 13:16
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
20 квiтня, 23:07
19 квітня під обстрілами були Куцурубська та Очаківська громади Миколаївської області
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених – підліток
20 квiтня, 08:59
Ввечері, 19 квітня, Росія атакувала Україну ракетами
На Сумщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
19 квiтня, 22:09
Спікер Палати представників США Майк Джонсон висловився про ракети Atacms для України
Спікер Палати представників хоче зобов'язати Байдена надати ракети Atacms Україні
17 квiтня, 22:12
Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль
В Ізраїлі пройшов військовий кабінет, присвячений відповіді Ірану на його атаку: що вирішили
17 квiтня, 00:35
Росія атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені
Росія атакувала Запоріжжя: є загиблі та поранені
6 квiтня, 07:22
Зеленський наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів
Зеленський у розмові з Кісідою повідомив, скільки ракет РФ випустила по Україні від початку року
3 квiтня, 13:26
За безперебійні поставки ракетного озброєння угрупованням Росії, підприємство, очолюване Богатіковим, отримало кремлівську відзнаку
СБУ повідомила про підозру директору заводу РФ, який виробляє ракети для ударів по Україні
2 квiтня, 16:25

Події в Україні

Жодної цілої будівлі: моторошні кадри із Часового Яру (відео)
Жодної цілої будівлі: моторошні кадри із Часового Яру (відео)
Росія збирається перекинути десантників на схід України: ISW розкрив деталі
Росія збирається перекинути десантників на схід України: ISW розкрив деталі
На Миколаївщині уламки ракети пошкодили транспортну інфраструктуру
На Миколаївщині уламки ракети пошкодили транспортну інфраструктуру
Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року
Ракетна атака на Одесу, масштабні протести в Грузії: головне за ніч
Ракетна атака на Одесу, масштабні протести в Грузії: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
23K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
11K
Що криється за переміщенням ворожих військ біля кордону?
11K
Німеччина відчуває кадровий голод. На які вакансії і зарплати можуть претендувати українці
7191
Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб
4826
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі

Новини

Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua