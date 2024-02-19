Генерал розповів, як ЗСУ готувалися до відбиття повномасштабного вторгнення Росії

Уже з осені 2021 року ЗСУ приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести ворогу максимальне ураження

Олександр Павлюк: «Ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна»

Українські воїни готувалися до відбиття повномасштабної агресії Росії протягом п’яти місяців. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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«В Об’єднані сили я був призначений ще в липні 2021 року. Провівши аналіз, уже восени була дуже велика вірогідність, що буде повномасштабна війна. Про її масштаби було ще тяжко розуміти, але те, що вона, як мінімум, захопить територію Луганської і Донецької області – це було очевидно. Тому що ми аналізували дії противника, його відповідні превентивні заходи, його розвідувальні функції, які виконували вони на території, вздовж всієї лінії зіткнення, вдовж кордону», – заявив він.

За словами Павлюка, були всі ознаки, що ми зустрінемо ворога не тільки з окупованої частини Донбасу, на якій діють угруповання «Л/ДНР», що визнані в Україні терористичними, а й з території Росії.

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«Тому вже з осені ми приступили до виконання певних дій для того, щоб успішно зустріти і нанести йому максимальне ураження. Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, але в нас все одно варіантів не було, – ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна. Тому протягом п'яти місяців ми готувалися до відбиття повномасштабної агресії. Уже в січні-лютому ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, в яких передбачалося, що такий варіант можливий», – зазначив командувач.

Він підкреслив, що на лютий було зроблено максимально все, щоб гідно зустріти ворога. «Усі позиції були максимально посилені, прораховані всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви - ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато. Це зіграло свою, можливо, вирішальну роль. Що в перший день, коли був завданий удар по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення наших військ і склади – вони пройшли в пусте місце», – розповів Павлюк.

Розпочалася 726-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.