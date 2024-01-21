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Росія хоче використати осіб, які прагнуть отримати притулок у Фінляндії, у якості шпигунів

glavcom.ua
Фінляндія періодично відкриває окремі пункти на кордоні, потім знову їх закриває, спостерігаючи відновлення штучної активності
фото: Reuters

Гібридні ризики для Фінляндії лише зростають

Щодо гібридних дій РФ у Фінляндії.

Останніми місяцями усі ми спостерігаємо чергову штучну міграційну кризу, створену Росією, на кордоні з Фінляндією.

Влада країни періодично відкриває окремі пункти на кордоні, потім знову їх закриває, спостерігаючи відновлення штучної активності.

І от нові деталі. Виявляється, Росія намагається використати осіб, які прагнуть отримати притулок у Фінляндії, у якості шпигунів (за останні місяці понад 1000 прохачів притулку прибули до Фінляндії). Про це пише видання Yle з посиланням на поліцію.

Деталі поки що не розголошуються. Але, за оцінками поліції, «разом із реальними біженцями до країни могли потрапити особи, які здійснювали злочини, а також члени злочинних угруповань і військові, замасковані під цивільних осіб».

Такі от реалії. Коли гібридні ризики не те, що не зникають, а навпаки – лише зростають.

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Джерело
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Теги: росія Фінляндія

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Олеся Яхно

Росія хоче використати осіб, які прагнуть отримати притулок у Фінляндії, у якості шпигунів
Росія хоче використати осіб, які прагнуть отримати притулок у Фінляндії, у якості шпигунів
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