Росія хоче використати осіб, які прагнуть отримати притулок у Фінляндії, у якості шпигунів
Гібридні ризики для Фінляндії лише зростають
Щодо гібридних дій РФ у Фінляндії.
Останніми місяцями усі ми спостерігаємо чергову штучну міграційну кризу, створену Росією, на кордоні з Фінляндією.
Влада країни періодично відкриває окремі пункти на кордоні, потім знову їх закриває, спостерігаючи відновлення штучної активності.
І от нові деталі. Виявляється, Росія намагається використати осіб, які прагнуть отримати притулок у Фінляндії, у якості шпигунів (за останні місяці понад 1000 прохачів притулку прибули до Фінляндії). Про це пише видання Yle з посиланням на поліцію.
Деталі поки що не розголошуються. Але, за оцінками поліції, «разом із реальними біженцями до країни могли потрапити особи, які здійснювали злочини, а також члени злочинних угруповань і військові, замасковані під цивільних осіб».
Такі от реалії. Коли гібридні ризики не те, що не зникають, а навпаки – лише зростають.
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