Siemens закриває бізнес у Росії

У зв'язку із санкціями ЄС щодо Росії Siemens AG у березні 2022 році призупинив нові замовлення і поставки в країну

Siemens почав роботу в Росії ще в середині XIX століття

Російська структура Siemens AG ТОВ «Системс» (колишнє ТОВ «Сіменс») планує у лютому 2024 року ініціювати процедуру добровільної ліквідації. Про це пише «Интерфакс» із посиланням на звіт компанії за результатами 2023 року.

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Причина добровільної ліквідації – неможливість продовжувати свою звичайну діяльність, пов'язану з імпортом товарів у РФ.

У 2023 році виручка ТОВ «Системс» становила 278,8 млн рублів (понад $3 млн) проти 6,32 млрд рублів ($66 млн) роком раніше. Чистий збиток – 279,6 млн рублів.

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«На балансі компанії майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та грошових коштів на рахунках (у сумі – 843,6 млн рублів). Компанія нагадала, що у зв'язку із санкціями ЄС щодо Росії Siemens AG у березні 2022 році призупинив нові замовлення і поставки в країну», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Siemens почав роботу в Росії ще в середині XIX століття, співпраця не припинялася, зокрема в період СРСР.

Станом на кінець 2023 року у Росії було зареєстровано 18 структур, пов'язаних із Siemens AG. Наразі частина з них ліквідована або перебуває в процесі ліквідації, частина – змінила власників.

Siemens AG, зокрема, займається операціями у сфері автоматизації та цифровізації для промисловості, інтелектуальної інфраструктури, транспорту, розподілених енергосистем.

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У січні 2024 року вісім міжнародних компаній завершили процес виходу з російського ринку шляхом продажу або ліквідації діяльності у РФ.

Так, Росію нещодавно покинули шведський виробник мережевих камер Axis Communications (ліквідація), найбільша банківсько-фінансова група Кіпру – Bank of Cyprus (ліквідація), швейцарський постачальник інституційних брокерських послуг Banque Cramer & Cie SA (ліквідація), американський нафтовий гігант ExxonMobil (ліквідація), польський виробник гірничого обладнання Famur, французький глобальний постачальник автомобільної продукції Faurecia, німецький постачальник автомобільної логістики GEFCO Group і гренландська рибальська компанія Royal Greenland.

До слова, НАЗК внесло найбільшу у світі мережу швидкого харчування до списку спонсорів війни. Понад 500 ресторанів мережі Subway продовжують працювати на російському ринку.