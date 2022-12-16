У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
Літак А-50 виявляє цілі та дає координати для ударів пілотам винищувачів
У Білорусі піднявся в повітря літак далекого радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
«10:04 Мачулищі. Зліт ДРЛО Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц» з реєстраціний номером RF-93966», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що ці літаки призначені для супроводження повітряних цілей і дають точки для ракетних ударів пілотам винищувачів.
Завдяки А-50 окупанти бачать величезну територію України. Крім того, він може виявляти повітряні об'єкти, які рухаються на малій висоті.
Раніше повідомлялося, що окупанти влучили в житловий будинок у Кривому Розі. Під завалами можуть бути люди.
По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.
Також є приліт по Харківщині. Окупанти вдарили і по Києву.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.
Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.
До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.
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